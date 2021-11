Emilio Estevez brise le silence sur Mighty Ducks : la sortie de Game Changers

Il a été récemment révélé que la star de la franchise Emilio Estevez ne reviendrait pas pour la deuxième saison de Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu sur Disney+. Cette nouvelle a été choquée par les fans de la série, dont beaucoup ont déjà déclaré qu’ils ne regarderaient pas les nouveaux épisodes sans lui lors du début de la saison 2. Inutile de dire que la sortie d’Emilio est une grosse perte pour Changeurs de jeu, et va affecter le spectacle de manière majeure à l’avenir.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles l’acteur était parti pour avoir refusé de prendre le vaccin Covid-19. Espérant purifier l’air, Estevez a écrit une longue déclaration publiée par Deadline qui explique complètement sa version de l’histoire, notant qu’il se sent tout aussi « déçu » que les fans qu’il ne reviendra pas. Insistant sur le fait qu’il n’est « pas anti-vaxx », Estevez dit que le problème était vraiment un différend contractuel combiné aux « différences créatives » redoutées.

« Je ne suis pas anti-vaxx. Point final. Je prends cette pandémie très au sérieux, et je suis souvent taquiné au sujet de mon suivi continu des protocoles de sécurité et de mon excès de prudence. Je veux aborder ce qui s’est passé et dissiper certains mensonges qui sont apparus dans un article concernant ma décision de partir Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu. En dernière analyse, ce n’était rien de plus qu’un bon différend contractuel à l’ancienne et non, comme certains le croiraient, une position anti-vaccin. »

Emilio Estévez poursuit en expliquant sa propre expérience avec Covid-19, qu’il a contractée après avoir tiré sur le pilote pour Changeurs de jeu en février 2020. Selon Estevez, il prenait en fait la pandémie très au sérieux et hésitait à retourner au travail l’automne dernier pour des raisons de sécurité. Il dit que les producteurs ont essayé de le convaincre qu’il avait « une immunité naturelle » et qu’il serait « le plus sûr sur le plateau », et finalement, il a commencé à filmer à contrecœur lorsqu’il a été averti des conséquences juridiques possibles.

Dans sa déclaration, Estevez explique en détail comment il a souffert du syndrome de longue distance dans les mois qui ont suivi son diagnostic, mais il a persévéré en mettant sa propre santé de côté pour le bien des fans et de la série. Estevez dit que l’objectif était « d’essayer de préserver le moral de la série et d’être un leader », mais il semble suggérer que la production l’avait essentiellement intimidé pour qu’il filme la série alors qu’il n’était pas certain que ce soit sans danger. Sur ce, il conteste les rumeurs selon lesquelles tout se résume à un refus de vaccination.

« Les » sources anonymes « , les producteurs et les showrunners cités connaissent tous la vérité. En termes simples, je suis anti-harcèlement. Ma sortie de la série était due à une myriade de différences créatives – tout autre récit est faux. Aux fans de la série franchise – Je suis aussi déçu que vous. Canards acteurs et équipe – passez une merveilleuse saison 2 dans la série et sachez que vous allez tous me manquer. Ce fut un honneur et un plaisir de pouvoir revenir en tant que personnage emblématique et bien-aimé, Gordon Bombay, un personnage qui a été une référence célébrée au cours de mes 40 ans de carrière. Et je remercie le studio et les producteurs d’avoir créé une opportunité pour me permettre de lui rendre visite à nouveau. Les canards volent ensemble ! »

Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu avait déjà été renouvelé pour la saison 2, et la série écrira vraisemblablement le personnage de Gordon Bombay entre les saisons. Vous pouvez regarder la première saison sur Disney +, et vous pouvez lire la déclaration complète d’Emilio à Deadline.

Sujets: Les Mighty Ducks