Emilia Perez : Selena Gomez, nouvelles stars du cinéma musical policier

La star de Only Murders in The Building sera la tête d’affiche du nouveau film de Jacques Audiard.

La star nominée aux Golden Globes, Selena Gomezdevrait jouer dans un nouveau film policier musical, Émilie Pérez. Le prochain film, réalisé par Jacques Audiard, est également décrit comme comique. Les autres acteurs incluent Karla Sofia Gascón et Avatar : Voie de l’eau Star Zoé Saldaña.





Bien que les détails sur le rôle de Gomez et Saldaña n’aient pas encore été annoncés, l’intrigue sera centrée sur Gascón, un acteur trans argentin prometteur. Audiard décrit l’intrigue du film à Variety comme un chef de cartel mexicain, qui sera joué par Gascón, subissant un changement de sexe pour échapper à la loi. Le scénario est d’abord venu au réalisateur sous la forme d’un livret d’opéra.

FILM VIDÉO DU JOUR

Audiard dit que ce film est un départ de ses précédents et sera également la première fois qu’il est le seul scénariste. Thomas Bidegain, qui a travaillé avec Audiard sur plusieurs de ses scénarios, sera à bord en tant que collaborateur créatif pour Émilie Pérez.

La comédie musicale fait suite à Paris, 13e arrondissement, dont la première a eu lieu à Cannes en 2021. Audiard avait déjà reçu la Palme d’or pour son film Dheepan en 2015. Outre le prestigieux prix de Cannes, Audiard a également remporté le prix de Venise en 2018 pour son film, Les frères soeurs, un western violent mettant en vedette Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal et John C. Reilly. Il a également été nominé pour un Oscar pour son film de 2009, Un prophète.

Gomez est connue pour son travail sur le programme de télévision Hulu Seuls les meurtres dans le bâtiment et agit depuis qu’elle est enfant. Gomez est devenu célèbre avec des rôles sur The Disney Channel, les Sorciers de Waverly Place.

Audiard réalisera le film de Selena Gomez en studio

AppleTV+

Audiard a choisi de réaliser Émilie Pérez dans un studio à Paris plutôt que sur place. Le réalisateur nominé aux Oscars affirme que tourner en studio lui donnera plus de contrôle artistique sur le film. Audiard précise que la forme sera plus propice au film et permettra « plus de liberté pour les parties chantées et chorégraphiées ».

Audiard souhaite que le film ait des décors mexicains authentiques et vivants qui puissent être rapidement et précisément reconstitués en studio.

« C’était la première fois qu’une idée [for a film] m’est venu sous cette forme, et cela pourrait expliquer pourquoi je vais réaliser le film en studio », explique Audiard. « C’est comme un retour à une intuition première. »