Emilia Clarke sait que Qi’ra a des affaires inachevées, un spin-off Disney+ Solo est-il possible ?

Emilia Clarke est prête à revenir en tant que Qi’ra dans la suite de Solo : Une histoire de Star Wars. De retour en 2018, le Guerres des étoiles Le film précédent est sorti en salles avec des résultats décevants au box-office. Cela a mis un terme aux projets de suite, bien que le film semble depuis avoir gagné en popularité auprès des fans de la franchise. À l’occasion du troisième anniversaire de sa sortie en mai, le hashtag #MakeSolo2Happen était à la mode, les fans appelant à ce que Disney développe une suite.

Étant donné combien Guerres des étoiles projets sont déjà en cours chez Disney+, le service de streaming pourrait constituer une excellente plate-forme pour un suivi de Solo. Pour sa part, Emilia Clarke adorerait reprendre son rôle de Qi’ra. Dans une récente interview avec THR, elle révèle également qu’elle n’a pas entendu un mot sur Solo 2 à ce stade, mais elle a quelques idées en tête sur l’endroit où emmener Qi’ra dans quelque chose de nouveau pour Disney +.

« C’est elle qui a le plus de choses inachevées. J’ai vraiment eu des pages sur ce qu’était sa vie et ce qu’elle serait après. Mais je crains de n’avoir rien entendu de [Disney+] étant le cas, alors peut-être que je vais juste l’écrire et le leur envoyer. Je dirai : ‘Hé les gars, j’ai quelques idées.' »

Solo : Une histoire de Star Wars est réalisé par Ron Howard et écrit par Jonathan Kasdan & Lawrence Kasdan. Avec Clarke dans Qi’ra et Alden Ehrenreich dans Han Solo, le film mettait également en vedette Woody Harrelson, Donald Glover, Thandiwe Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo et Paul Bettany. Il se déroule dix ans avant les événements de l’original Guerres des étoiles, suite aux premières aventures de Han Solo et Chewbacca.

« Pas de grondements, cependant, et ce n’est pas un spoil ou quoi que ce soit, mais je pense qu’il y a un intérêt pour ces personnages », a déclaré Howard à propos d’un éventuel Guerres des étoiles suite dérivée l’année dernière, via Lights, Camera, Barstool. « Je pense qu’il y a un intérêt pour le monde des gangsters quelque part sur toute la ligne. Mais je peux vous assurer qu’il n’y a rien en cours de développement pour un film ou Disney +. Mais, une grande chose est qu’il y a eu beaucoup d’affection pour Solo, et donc bien sûr, cela reste de bon augure pour qu’ils finissent par renverser la vapeur. »

Clarke fera également ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel pour la prochaine série Invasion secrète. Les détails sur qui elle jouera n’ont pas été révélés et l’actrice ne divulgue aucune nouvelle information sur son rôle. Cependant, elle a dit à THR qu’elle était prête à rester un moment dans le MCU après Invasion secrète, il semble donc que son personnage sera très important.

« Je veux dire, je devrais être tellement chanceux, c’est ce que je vais dire à cela », a déclaré Clarke à propos de potentiellement passer une décennie à jouer ce rôle mystérieux. « Tout le monde que je connais et tous ceux à qui j’ai parlé qui font partie de l’univers Marvel – et les acteurs parlent ! Tout le monde n’a que les plus grands éloges à offrir. Il y a une raison pour laquelle les acteurs y restent. Ils sont tellement aimés parce qu’ils ‘ Je m’amuse beaucoup. Alors je suis partant pour ça. Bien sûr ! »

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Invasion secrète. En attendant, il est clair qu’il n’y a pas de suite pour le moment, mais vous pouvez regarder l’original Solo sur Disney+. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Solo, Solo 2, Star Wars, Disney Plus