Emilia Clarke remplace Amber Heard dans Aquaman 2 Art de BossLogic

BossLogic a imaginé à quoi ressemblerait Emilia Clarke en tant que Mera dans Aquaman 2. Un certain nombre de fans de DC n’ont pas hésité quant à leur objectif de faire retirer Amber Heard de la suite très attendue. Une récente pétition compte près d’un million de signatures de fans qui ne veulent pas voir le retour de Heard. Une pétition différente a été lancée en février de cette année, mais il semble que les dernières nouvelles de Johnny Depp / Amber Heard aient revigoré le mouvement.

Fini un morceau qui a eu un peu de temps pour aujourd’hui. Mera @Emilia Clarke Revenons maintenant à ce que GamePass a 😂 pic.twitter.com/aae8bFHbZp – BossLogic (@Bosslogic) 11 novembre 2020

Au moment d’écrire ces lignes, Ambre entendu est toujours à bord pour jouer aux côtés de Jason Momoa dans Aquaman 2. Cependant, dans le cas où le studio déciderait de se séparer de l’actrice, l’artiste BossLogic propose un aperçu de ce Le Trône de Fer étoile Emilia Clarke pourrait ressembler à Mera dans la suite. Clarke a l’air convaincant, surtout avec les yeux hyper verts que BossLogic a inclus dans sa vision. Ailleurs, l’image ressemble beaucoup à Heard, surtout en ce qui concerne le costume.

La dernière pétition pour retirer Amber Heard de Aquaman 2 allègue qu’elle a peut-être été celle qui a agressé physiquement Johnny Depp pendant leur court mariage. Depp a accusé son ex-femme d’abus devant le tribunal et aurait montré des preuves de cela dans une récente affaire judiciaire de 50 millions de dollars qu’il vient de perdre. La pétition poursuit en mentionnant l’arrestation de Heard en 2009 « pour avoir abusé d’une ancienne partenaire domestique, Tasya Van Ree ». La pétition affirme également que l’arrestation de 2009 démontre « un schéma répété d’abus de la part d’Amber Heard ».

Amber Heard et Johnny Depp ont nié la violence physique l’un envers l’autre, bien qu’ils aient chacun présenté des preuves du contraire au fil des ans. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup plus de fans maintenant qui pensent que Heard devrait être retiré de Aquaman 2, surtout après qu’il a été annoncé que Johnny Depp avait été contraint de démissionner de Fantastic Beasts 3. Depp a démissionné la semaine dernière à la prétendue insistance de Warner Bros., qui était sous pression après que l’acteur ait perdu son procès. Depp a promis de contester la décision du juge et a déjà ouvert une autre affaire contre Heard.

Alors que Johnny Depp a été renvoyé de Bêtes fantastiques 3, il recevra toujours son paiement intégral, même s’il n’a tourné qu’une seule scène. On pense qu’il recevra environ 10 millions de dollars, grâce à un «contrat payant». Depuis que l’acteur et le studio ont annoncé la nouvelle, une pétition a été lancée pour garder Depp dans le film, qui a rapidement recueilli plus de 100 000 signatures. Certains Harry Potter les fans menacent de boycotter le film, tandis que d’autres sont extrêmement heureux qu’il soit parti après avoir poussé JK Rowling et le studio à se débarrasser de lui il y a trois ans. Vous pouvez voir à quoi pourrait ressembler Emilia Clarke en tant que Mera dans Aquaman 2 ci-dessus, et consultez la dernière pétition pour se débarrasser d’Amber Heard sur Change.org.

