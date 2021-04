Emilia Clarke rejoint le MCU dans la série « Secret Invasion »

Marvel Studios est en préparation pour l’adaptation tant attendue de « Secret Invasion », qui fera partie de la large gamme de séries qui élargira la franchise à travers le catalogue de contenu sur Disney +. Après avoir annoncé la présence de la lauréate d’un Oscar Oivia Colman, il a été confirmé qu’Emilia Clarke est le nom le plus récent à rejoindre le projet.

« Secret Invasion » adaptera la saga de bandes dessinées du même nom où les héros de la Terre doivent faire face à une invasion planifiée par les Skrulls, une race extraterrestre capable d’adopter n’importe quelle forme, qui a réussi à s’infiltrer pour supplanter certains des personnages la plupart des bandes dessinées emblématiques de Marvel. Ces êtres avaient déjà été présentés au MCU à travers le film « Captain Marvel » en 2019.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Eccleston et la raison surprenante de son retour à « Doctor Who »

Cette série a confirmé le retour de Samuel L. Jackson dans son rôle de Nick Fury avec Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos, membre de la race Skrulls. Alors que le tournage a commencé à débuter en 2022, il a également été confirmé que « Kingsley Ben-Adir, connu pour son travail sur » One Night in Miami « , jouera un rôle antagoniste dans la production.

Selon Variety, Emilia Clarke aurait déjà signé son contrat pour rejoindre officiellement le MCU. Bien que sa présence sur grand écran soit relativement courte, Clarke a été acclamée par le public et la critique pour sa performance en tant que Daenerys Targaryen dans la série fantastique épique « Game Of Thrones », dans laquelle elle a joué tout au long de ses huit saisons. Bien que son rôle dans cette série soit secret bien gardé.

Le film « Captain Marvel » aurait établi les Skrulls comme une race de réfugiés interstellaires, loin de leur présence vilaine dans les bandes dessinées. Certaines théories indiquent que la série « Secret Invasion » présenterait une deuxième faction de cette race, qui planifierait ses plans d’invasion sur Terre.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si les rôles de Clarke et Colman seraient du côté des humains ou des Skrulls, ils se révèlent sans aucun doute être de fortes acquisitions pour le développement futur du MCU et de sa gamme de séries télévisées de plus en plus prometteuse.

Vous pourriez aussi être intéressé: La prochaine série ‘Ultraman Trigger’ révélée

Outre l’éventuelle participation de Carol Danvers, la fin de « WandaVision » laissait entendre que Monica Rambeau (Teyonah Parris) pourrait jouer un rôle important dans l’intrigue. « Secret Invasion » n’a pas encore de date de sortie estimée.