Emilia Clarke rejoint la série Disney + Invasion secrète de Marvel

Emilia Clarke devrait faire ses débuts dans Marvel Cinematic Universe dans la prochaine série Disney + Invasion secrète. Par Variété, les Jeu des trônes La star est actuellement en négociations finales pour rejoindre la série Marvel qui met en vedette Samuel L.Jackson dans le rôle de Nick Fury. Pour le moment, Marvel Studios et les représentants de Clarke ont refusé de commenter l’annonce de casting.

Pour le moment, on ne sait pas qui Emilia Clarke jouerait dans la série, mais comme nous l’avons vu sur Jeu des trônes, elle devrait bien faire, qu’elle soit un héros ou un méchant. Aux côtés de Jackson dans le rôle de Nick Fury, le casting rapporté pour Invasion secrète comprend également Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos et Olivia Colman dans un rôle mystérieux. Kingsley Ben-Adir devrait également jouer un méchant principal.

Invasion secrète suivrait apparemment un groupe d’extraterrestres aux formes changeantes qui s’infiltrent sur Terre depuis des années. Kyle Bradstreet écrira et produira la série. L’émission a été officiellement annoncée par Disney l’année dernière parmi une multitude d’autres émissions de télévision se déroulant dans le MCU. Au début de cette année, WandaVision a lancé le plaisir suivi de Le faucon et le soldat de l’hiver. Pendant ce temps, Loki arrivera cette année avec Oeil de faucon et Mme Marvel.

« Eh bien, il y avait plus de personnages dans le Invasion secrète série comique qu’il n’y en avait dans Fin du jeu donc non, [the scope of the TV series won’t match the comic book] »Ce n’est pas ça, mais c’est vraiment une vitrine pour Sam Jackson et Ben Mendelson et puisant dans les éléments de paranoïa de la série de bandes dessinées Secret Invasion qui était génial avec les rebondissements qui cela a pris. Donc, c’est certainement notre objectif plus que: « Pouvons-nous entasser plus de personnages que Fin du jeu? comme la publication? ‘ »

Jackson joue Nick Fury depuis 2008, faisant ses débuts au MCU sur la scène post-crédit du premier Homme de fer. Partie importante du MCU, Jackson reprendrait le rôle dans une pléthore de films Marvel. En 2019, il a pu être vu dans pas moins de trois d’entre eux avec des apparitions dans Spider-Man: loin de chez soi, Avengers: Fin de partie, et Capitaine Marvel. Sur le petit écran, Jackson a également repris le rôle de Nick Fury dans plusieurs épisodes de la série ABC Agents du SHIELD

Clarke est peut-être mieux connue pour son rôle de Daenerys Targaryen sur Jeu des trônes, la populaire série HBO qui vient de fêter le dixième anniversaire de son premier épisode. Alors que la série était connue pour son nombre élevé de corps, Daenerys était en bonne place en tant que personnage principal tout au long de la série. Il y a eu beaucoup de controverse sur la façon dont son scénario s’est conclu lors de la dernière saison de la série, mais presque tout le monde peut convenir que Clarke a réussi le rôle avec perfection.

Les fans de Clarke ont appelé l’actrice à apparaître dans le MCU depuis des années, alors son implication dans Invasion secrète est une énorme nouvelle. Que la spéculation commence avec les fans quant à savoir qui elle pourrait incarner dans la série. Cette nouvelle nous vient de Variety.

