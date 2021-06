Emilia Clarke réagit au retour surprise de son personnage solo dans la nouvelle bande dessinée de Star Wars

Un personnage préféré des fans est de retour dans le Guerres des étoiles galaxie. Qi’ra, joué par Emilia Clarke, a été présenté à la franchise en 2018 Solo : Une histoire de Star Wars. Aujourd’hui, trois ans plus tard, elle revient dans une toute nouvelle histoire. Clarke, pour sa part, l’a appris récemment et elle a partagé ses sentiments à ce sujet.

Attention : mineur spoilers en avance pour Star Wars : La guerre des chasseurs de primes #1. Ceux qui ont l’intention de lire l’événement croisé de Marvel Comics devraient faire demi-tour maintenant. Le livre écrit par Charles Soule avec l’art de Luke Ross, se déroule entre les événements de L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi. On y voit le voyage que Boba Fett a fait après avoir capturé Han Solo. Pourtant, amener le prix au palais de Jabba en toute sécurité, en fin de compte, n’a pas été facile. Autre Guerres des étoiles les chasseurs de primes essayaient de mettre la main sur Han. À la fin du numéro, quelqu’un parvient à faire exactement cela. Et celui qui le fait n’est autre que Qi’Ra.

J’adore la façon dont Qi’ra dans les bandes dessinées ressemble exactement à Emilia 😌 oui, elle a sa série dérivée et personne ne change d’avis pic.twitter.com/46yKr79Vwm — ℝίτα⚡ (@JonxDanyy) 2 juin 2021

En effet, environ une décennie après les événements de Solo, Qi’ra est toujours affilié à Crimson Dawn, le syndicat du crime dirigé par Maul. Le film voit l’ancienne flamme de Han travailler secrètement pour Maul et l’organisation. Il semble que ce n’était pas une situation temporaire. Alors que beaucoup de choses seront sûrement révélées comme Guerre des chasseurs de primes roule, cela a fait une sacrée révélation. Lors d’une récente interview, Emilia Clarke a répondu au retour de son personnage. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Cela signifie tellement. Cela signifie le monde absolu. Je connais son histoire. Je connais son histoire. Peut-être que le film n’y est pas allé, mais c’était un tel honneur et un privilège de faire partie de cet univers en tant que acteur. Alors, voir le personnage être réellement pris à l’origine de tout cela, le ramener à la maison de la famille de cette manière, le cimenter d’une certaine manière. Je ne m’attendais pas à me sentir aussi ému que je l’étais par cette. »

Solo ne s’est pas avéré être le succès que Disney et Lucasfilm espéraient. Réalisé par Ron Howard (après le limogeage des réalisateurs Phil Lord et Chris Miller bien en production), le film est sorti en salles en mai 2018, quelques mois seulement après la Le dernier Jedi. Il n’a dépassé que 392 millions de dollars au box-office, ce qui en fait l’action en direct la moins rentable Guerres des étoiles film à ce jour.

Quoi qu’il en soit, de nombreux fans se sont ralliés au film depuis sa sortie. Il y a eu beaucoup de désir de #MakeSolo2Happen. Rien ne s’est matérialisé mais, au contraire, cela a presque certainement ouvert la voie au retour de ces personnages ailleurs dans l’univers, même si ce n’est pas dans une suite directe. Nous devrons voir ce qu’il adviendra de Qi’ra et Han alors que cette histoire continuera de se dérouler dans les mois à venir. Star Wars : La guerre des chasseurs de primes #1 est maintenant sorti de Marvel Comics. Cette nouvelle nous parvient via Comicbook.com.

