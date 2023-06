Emilia Clarke partage un secret inattendu derrière sa performance dans Game of Thrones

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis, avec sa huitième saison, Game of Thrones s’est terminé. La série a marqué un avant et un après dans l’histoire de la télévision, et elle continue de marquer l’histoire avec l’expansion de son univers avec des productions telles que Maison du Dragonet d’autres projets qui arriveront dans le futur.





Game of Thrones était non seulement extrêmement significatif pour HBO, mais aussi pour une grande partie des acteurs et actrices qui y ont participé. Alors que certains étaient déjà des stars établies, d’autres ont trouvé le chemin de la gloire grâce à la série acclamée par la critique, propulsant leur carrière au sommet.

En fait, pour certains des protagonistes, faire partie de la série représentait beaucoup de pression en raison de l’énorme popularité qu’ils avaient acquise pour leurs rôles. Par exemple, Emilia Clarke était extrêmement nerveuse à l’idée de donner vie à Daenerys Targaryen, à tel point qu’elle a fini par incorporer un détail physique auquel elle ne s’attendait pas.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

S’adressant à ComicBook.com tout en faisant la promotion de ses débuts en MCU avec Invasion secrèteClarke a partagé un secret inattendu derrière la posture de Khaleesi :

«Les gens ont souvent dit que le dos très droit de Khaleesi était une très bonne posture. J’étais un jeune de 22 ans terrifié. Ma mère m’a dit de m’asseoir droit, alors je l’ai fait. Et puis vous êtes coincé avec ça. Je ne savais pas que j’allais continuer pendant 10 ans.

Daenerys Targaryen était l’un des personnages principaux de la série, avec l’un des arcs d’intrigue les plus importants et les plus frappants de toute l’œuvre de George RR Martin, commençant comme une jeune femme perdue dans un monde dominé par des hommes en quête de pouvoir, pour devenir l’une des personnes les plus puissantes de tout Westeros, même lorsque sa fin n’était pas celle attendue par de nombreux fans.





Emilia Clarke quitte Game of Thrones

Studios Marvel

Malgré l’importance évidente du rôle de Khaleesi dans sa vie et sa carrière, Emilia Clarke est prête à partir Game of Thrones derrière et passer à une autre énorme franchise.

Le 21 juin, l’actrice fera ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel en tant que G’iah, fille de Talos, joué par Ben Mendelsohn. Elle, comme son père, rejoindra Nick Fury de Samuel L. Jackson pour tenter d’arrêter l’invasion imminente des Skrull que subit la Terre.

Le casting de Invasion secrète est complété par Don Cheadle, Martin Freeman, Cobie Smulders, Olivia Coleman et Kingsley Ben-Adir.

Le MCU et Game of Thrones n’étaient pas les seules grandes sagas dans lesquelles elle faisait partie. En 2015, elle a joué dans Terminateur : Genesys jouant nul autre que la légendaire Sarah Connor. En 2018, elle rejoint le monde de Star Wars en tant que Qi’ra, l’un des personnages principaux de Solo : Une histoire de Star Wars.

Plus tôt cette année, La génération des pods a fait ses débuts au Festival de Cannes, le dernier film de Clarke qu’elle a également produit. L’histoire était centrée sur un couple qui utilise la technologie future pour pouvoir fonder une famille.