Emilia Clarke n’a aucun intérêt à apparaître dans le spin-off Game of Thrones de Kit Harington

Le monde de Jeu des trônes sera élargi avec des émissions dérivées qui sont actuellement en préparation chez HBO. Cet été verra la première de Maison du Dragon, la première des nombreuses émissions préquelles prévues qui font partie de la populaire franchise fantastique. Pendant ce temps, il a été récemment rapporté qu’une série de suites était également en cours de développement avec Kit Harington sur le point de revenir sous le nom de Jon Snow.

La série Jon Snow, actuellement surnommée Neigerouvre la porte à d’autres personnages de Jeu des trônes pour potentiellement revenir. Alors que l’histoire de Daenerys Targaryen s’est terminée avec la disparition du personnage dans Jeu des trônes, il est encore apparemment possible qu’elle puisse apparaître dans une séquence de flashback, ou même être ressuscitée – étant donné que cela s’est déjà produit avec un Jon Snow mort. Peut-être Emilia Clarke pourrait même théoriquement avoir sa propre série dérivée se déroulant avant la mort du personnage?

Ne comptez pas sur tout cela. Dans une nouvelle interview de la BBC, Clarke a été interrogée sur la possibilité de reprendre son rôle de Daenerys Targaryen dans un Jeu des trônes retombées. Pour le dire franchement, l’actrice a offert cette réponse:

Auparavant, Clarke avait confirmé que le spin-off était en développement après que les rapports de la série Jon Snow aient été rapportés. Elle a également déclaré que la série est issue d’un concept de Harington.

Emilia Clarke aurait peut-être fermé la porte à un Jeu des trônes revenir, mais il y en a d’autres de la série qui n’ont pas annulé une apparition dans Neiger. L’actrice de Brienne of Tarth, Gwendoline Christie, a déclaré qu’elle « savourerait » la reprise de son rôle populaire. Maisie Williams, qui a joué Arya Stark dans la série originale, a taquiné qu’elle pourrait revenir si la situation était bonne, bien qu’elle ait également suggéré qu’elle n’était pas encore tout à fait prête pour cela. Elle a dit à People :

« C’est évidemment une perspective très excitante, alors ne dites jamais jamais. J’apprends encore tellement des fans que je rencontre … et ils racontent toujours les parties de la série qu’ils aiment, les parties de la série qui ont été significatif pour eux et les parties du voyage d’Arya qui étaient significatives pour eux. J’ai l’impression d’apprendre tout cela pour la première fois d’une manière en ce moment. Donc, je suis toujours en train de reconstituer ce que je pense que cela devrait être, ce que je pense rendrait les gens heureux, et ce que je pense serait également épanouissant, en tant qu’acteur, de faire une sorte de transition. Nous ne pouvons pas simplement faire la même chose que nous avons faite – il faut que ce soit nouveau. Mais ce sont les parties que nous voudrions emporter avec nous et quelles sont les parties que nous ferions différemment? Donc je pense que je suis encore en train de découvrir cela.