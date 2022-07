Emilia Clarke manque « pas mal » de son cerveau après avoir survécu à deux anévrismes

S’exprimant sur la BBC Dimanche matinelle a déclaré: « La quantité de mon cerveau qui n’est plus utilisable – il est remarquable que je sois capable de parler, parfois de manière articulée, et de vivre ma vie tout à fait normalement sans aucune répercussion.

Avant cela, la star a décrit la « douleur atroce » qu’elle a subie à la suite des anévrismes, qui ont provoqué des vomissements répétés et l’ont laissée essayer de rester consciente et de maintenir son fonctionnement cérébral.

Après avoir subi une intervention chirurgicale qui, selon elle, était la plus douloureuse qu’elle ait jamais subie, elle est maintenant capable de vivre sa vie et de continuer à jouer.

« [I coped with it as a] une chose au jour le jour. J’ai définitivement traversé une période de… déprime – c’est un euphémisme.

Elle a poursuivi en décrivant comment son rôle principal dans A obtenu vient peut-être de lui sauver la vie, ajoutant: « Tu vas sur le plateau et tu joues un personnage dur à cuire, et tu marches à travers le feu, et tu parles à des centaines de personnes, et on te demande d’être – de travailler aussi dur que vous pouvez éventuellement.