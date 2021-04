Emilia Clarke joue-t-elle Spider-Woman dans Secret Invasion? Les fans de MCU l’espèrent bien

Il a été annoncé plus tôt dans la journée qu’Emilia Clarke ferait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe dans la série Disney + Invasion secrète, et de nombreux fans espèrent qu’elle jouera la version Jessica Drew de Spider-Woman. Pour le moment, on ne sait pas qui jouera Clarke, car seule la nouvelle de son casting a été annoncée. Il est facile pour de nombreux fans de Marvel de l’imaginer comme Jessica Drew, et cela a conduit à d’immenses spéculations sur le fait que cela pourrait être le rôle que Clarke incarnera.

« Allons-nous voir Emilia Clarke jouer à la femme-araignée?! S’IL VOUS PLAÎT JE LE VEUX », a tweeté un fan, postant des images de Clarke et Jessica Drew côte à côte.

Un autre fan déclare avec confiance: « Emilia Clarke joue à 100% à Jessica Drew / Femme araignée et je pense que c’est tout simplement délicieux. «

« Emilia serait idéale pour le rôle de Jessica Drew, et compte tenu de l’importance de Spider-Woman lors de la série de bandes dessinées » Secret Invasion « , il serait logique de l’ajouter au MCU », a tweeté un lecteur de Marvel Comics. « Je suis probablement loin de la base ici, mais j’espère vraiment qu’ils vont dans cette direction. »

Se référant à une pétition populaire demandant à Clarke de remplacer Amber Heard dans Aquaman 2, un autre fan a tweeté: « Une manière intéressante de révéler qu’Emilia Clarke va jouer Veranke / Jessica Drew. Je suppose qu’elle sera trop occupée pour jouer Mera dans le Aquaman films depuis qu’elle jouera une reine extraterrestre et une femme-araignée. «

Pendant ce temps, un autre fan a tweeté une image de Spider-Woman interagissant avec Nick Fury dans les bandes dessinées originales. La légende se lit comme suit: « Emilia Clarke pourrait-elle jouer Jessica Drew (qui a un accent anglais dans les bandes dessinées) alias Spider-Woman alias la reine Skrull, Veranke? De cette façon, Samuel L. Jackson pourrait livrer cette AMAZING LINE (avec un caméo de Thor) et Clarke pourraient encore jouer la ‘vraie’ Jessica après! «

Certains fans soulignent que les droits de Spider-Woman sont entre les mains de Sony, mais cela ne signifie pas qu’il est impossible que le personnage apparaisse dans le MCU. L’année dernière, il y avait des rumeurs selon lesquelles le patron de Marvel, Kevin Feige, aurait eu des conversations avec Sony pour amener Spider-Woman dans le MCU, comme ce qui s’est passé avec Spider-Man de Tom Holland. Le mot à l’époque était qu’il cherchait à développer un Femme araignée film en coopération avec Sony.

En août, il a été révélé qu’Olivia Wilde avait été sollicitée par Sony pour développer un film dirigé par une femme sur un super-héros mystérieux de Marvel. Après le Booksmart le réalisateur a tweeté un emoji d’araignée sur Twitter peu de temps après, il est apparu que le projet était Femme araignée. De même, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Feige travaillait secrètement avec Wilde sur le projet, mais cela n’a pas été confirmé ni démenti car tous les détails sur le projet restent sous clé chez Sony.

Si la rumeur de Wilde Femme araignée le film est en fait connecté au MCU, il est plausible que Jessica Drew puisse apparaître pour la première fois dans Invasion secrète, potentiellement avec Emilia Clarke dans le rôle. Dans tous les cas, la nouvelle du casting de Clarke dans la série a fait parler beaucoup de gens. Pendant ce temps, de nombreux fans de Clarke ont revisité sa course en tant que Daenerys Targaryen sur Jeu des trônes après le dixième anniversaire du premier épisode de la série. La série entière est diffusée sur HBO Max.ApexForm a créé l’art du topper sur Instagram.

