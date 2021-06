Emilia Clarke explique pourquoi elle a rejoint le casting de « Secret Invasion »

Marvel Studios poursuit l’expansion du MCU non seulement à travers ses films, mais aussi à travers une nouvelle gamme de séries qui préparent son arrivée imminente dans le catalogue Disney+. L’un d’eux est « Secret Invasion », qui présentera Nick Fury et Talos dans une nouvelle aventure ensemble, leur première depuis la première de « Captain Marvel ».

Ce qui a commencé comme une série solo pour l’ancien chef de l’organisation SHIELD, en décembre 2020, lors de la présentation aux investisseurs de Disney, il a été confirmé que ce projet prenait forme sous le titre de « Secret Invasion », anticipant qu’il s’agirait d’un libre adaptation du macro-événement du même nom dans la bande dessinée.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rachel Weisz offre de nouveaux détails sur son rôle dans « Black Widow »

Le projet présente le retour de Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn dans leurs personnages respectifs, ainsi qu’une nouvelle gamme de nouveaux arrivants dans le MCU, tels que la lauréate d’un Oscar Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott et Emilia. Clark, connu dans le monde pour sa performance dans la série HBO « Game of Thrones » en tant que Daenerys Targaryen, l’un des personnages préférés des fans.

Bien que de nombreux nouveaux arrivants au MCU soient restés silencieux sur leur rôle dans « Secret Invasion », Clarke a profité d’une récente conversation qu’il a eue avec ComicBook.com pour partager les raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre la production, reconnaissant qu’elle est impressionnée par ce que Marvel Studios fait en ce moment.

« Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est tellement excitant et cool, tellement avant-gardiste, et j’ai l’impression qu’ils sont la pomme de ce monde », a déclaré Clarke, qui souligne que faire partie de cette franchise lui donne l’impression de faire partie de le groupe de gars cool et que les personnes derrière ces productions l’ont inspirée à les rejoindre.

Je pense que les cœurs et les esprits de chacun sont au bon endroit avec cela.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Lucifer » aura un nouveau personnage dans sa dernière saison

Emilia Clarke n’a pas donné de détails sur son rôle dans « Secret Invasion », dont ses producteurs n’ont pas encore révélé de détails précis sur l’intrigue. Une date estimée pour sa première, qui devrait être annoncée dans les mois à venir, n’a pas non plus été proposée. Pendant ce temps, Disney+ reprendra le lancement de la série MCU sur la plateforme avec la première de Loki le 9 juin.