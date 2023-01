Emilia Clarke de Secret Invasion compare les studios Marvel aux personnes capables de résoudre le Rubiks Cube

Emilia Clarke fera bientôt ses débuts en MCU dans la série Disney + Invasion secrète, et l’actrice a qualifié de « époustouflante » de travailler avec Marvel Studios. Ayant travaillé sur Jeu des trônes pendant une décennie et apparaissant dans de nombreux films à gros budget tels que Terminator Génisys, on pourrait penser que Clarke serait habitué aux productions massives. Pourtant, elle croit que ce que fait Marvel est quelque chose au-delà de tout ce qui se fait aujourd’hui en termes de récit entrelacé.





Invasion secrète verra Nick Fury de Samuel L. Jackson occuper le devant de la scène alors qu’il cherche à sauver la Terre d’une invasion à grande échelle par la race extraterrestre des Skrulls. Cependant, il ne se battra pas seul car Cobie Smulders reprendra son rôle de Maria Hill, Don Cheadle apparaît comme James « Rhodey » Rhodes, Martin Freeman sera de retour en tant qu’Everett Ross et Ben Mendelsohn reprendra son rôle Skrull de Talos. De plus, il devrait y avoir d’autres apparitions de camée MCU, et Emilia Clarke a été confirmée pour jouer le personnage d’Abigail Brand, bien que son but dans la série reste à révéler. Parler de travailler sur le Studios Marvel spectacle, Clarke a déclaré à Collider:

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est époustouflant. Je dois vous dire que la façon dont ces émissions et ces films sont créés est époustouflante. C’est comme si tout le monde chez Marvel savait comment déverrouiller le Rubik’s cube, et vous ne pourriez même pas — Je ne peux pas faire un Rubik’s Cube pour sauver ma putain de vie. J’espère que beaucoup de gens ne le pourront pas non plus. C’est comme s’ils avaient quelque chose de secret, et ça marche. Ça marche ! J’ai essayé de le comprendre, et j’ai essayé d’être comme, ‘Ok, logiquement comment est-ce, comment allez-vous les gars, quel est le…?’ Ils boivent de l’eau là-bas. Je ne sais pas ce que c’est. C’est fabuleux. Ils réussissent. Ils réussissent absolument. Je ne suis pas le seul acteur à dire que travailler avec eux est tout simplement génial. C’est vraiment le cas. Nous avons beaucoup ri. Ils sont tellement cool, et je pense que je ne suis pas si cool, et je pense que si j’étais eux, je serais tellement cool tout le temps.





Secret Invasion plongera dans la vie privée de Nick Fury

Studios Marvel

Nick Fury fait partie intégrante du MCU depuis sa première apparition sur la scène post-générique de Homme de feret Invasion secrète donnera enfin au personnage son premier véhicule vedette au sein de la franchise. Malgré des apparitions marquantes dans Iron Man 2, Les Vengeurs, et Capitaine Marvelpeu de choses ont été révélées sur la vie de Fury en dehors de son rôle au sein du SHIELD Parlant précédemment de la façon dont Invasion secrète verra un autre Nick Fury, Jackson a déclaré :

« Eh bien, je peux avoir une vie entière en tant que Nick Fury qui n’est pas Nick Fury au travail. Vous pouvez rentrer à la maison avec moi et voir ce qui se passe avec moi à la maison ou quand je suis seul ou quand je ne suis pas si fort ou quand j’enlève une attelle dorsale parce que Nick Fury est vieux. Des choses que vous pouvez faire que vous ne pouvez pas faire normalement parce que le personnage doit présenter ce genre de façade quand cela se produit et c’est à cela que servent les films et quand vous arrivez à le faire sous une forme longue, vous pouvez montrer que même les super-héros ont leur moments bas.

Invasion secrète n’a toujours pas de date de première mais devrait arriver en mars 2023.