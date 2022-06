Emilia Clarke confirme que la série de suites de Game Of Thrones à propos de Jon Snow est réelle

Lorsqu’on lui a demandé si elle savait quelque chose sur le projet à venir, Clarke a admis: « Il [Kit Harington] m’en a parlé. Et je sais que ça existe.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était tentée de revenir dans la série qui l’a rendue célèbre, l’acteur a répondu : « Non, je pense que j’ai fini. »

Ce serait le premier A obtenu série qui a été annoncée et qui se déroulerait après les événements de la série télévisée originale.

Tout ce que nous savons de Snow, c’est qu’il s’est dirigé vers le nord au-delà de The Wall à la fin de la saison 8 pour passer du temps avec les Wildlings.

Il pourrait y avoir toute une série de problèmes, de drames, d’épreuves et de tribulations pour que le personnage de l’après-Westeros soit brûlé à l’ère du sol.

Et là où il y a de la fumée, il y a du feu, apparemment.

La série est basée sur le livre de George RR Martin de 2018, Feu & Sang, qui se déroule 200 ans avant les événements de Jeu des trônes. Ce jouera Paddy Considine en tant que roi Viserys Moi, Emma D’Arcy en tant que princesse Rhaenyra, Viserys‘ premier enfant, et Docteur Who l’acteur Matt Smith dans le rôle du Prince Daemon, Viserys‘ cadet.

Plus tôt cette année, Matt Smith s’est entretenu avec BDtaquinant la préquelle tout en confirmant qu’elle serait « vraiment différente de l’original ».

Il a dit: « Je veux dire que ça doit l’être. La série originale était sa propre chose et c’était, c’était tellement brillant et, et en quelque sorte a laissé une marque d’une manière qu’il serait impossible de répéter. Donc, je ne t sais.