Emilia Clarke confirme le retour de Game of Thrones de Kit Harington : « Ça se passe »

La nouvelle du retour de Kit Harington en tant que Jon Snow dans un Jeu des trônes La suite a pris le monde par surprise la semaine dernière, mais beaucoup n’arrivent toujours pas à croire que cela se produise réellement. HBO n’a pas non plus publié d’annonce officielle, mais Harington Jeu des trônes La co-star Emilia Clarke a apparemment confirmé son retour en tant que Jon Snow. Elle a également révélé que Harington avait créé la série et était fortement impliqué dans sa production. Dans une interview avec la BBC, Clarke a déclaré :

« Il m’en a parlé. Et je sais que ça existe. Ça se passe. Il a été créé par Kit pour autant que je sache, donc il est dedans depuis le début. Donc, ce que vous regarderez, espérons-le, si ça arrive , est certifié par Kit Harington. »

Jon Snow est l’un des personnages centraux de Jeu des trônes et s’est révélé plus tard être l’héritier légitime des Sept Royaumes. Malheureusement, sa fin a laissé les fans en vouloir plus, ce qui était également le cas pour la plupart des arcs de personnages dans Jeu des trônes. La finale de la série a rendu presque tout le monde furieux lorsque Jon Snow a été exilé dans le Grand Nord. D’autres personnages, dont Daenerys Targaryen de Clarke, ont sans doute subi des sorts encore pires, et les fans ont exigé une refonte complète pour la dernière saison de Jeu des trônes. Bien qu’il soit peu probable que cela se produise, au moins la série Jon Snow fournira une fermeture bien nécessaire. Et qui sait, cela pourrait même reconstituer certains événements de la finale polarisante.

Malheureusement, un événement controversé qui ne sera pas inversé est la fin de « Mad Queen » de Daenerys Targaryen, car Emilia Clarke a clairement indiqué, à plusieurs reprises, qu’elle ne reviendrait pas à Jeu des trônes déjà. « Non, je pense que j’ai fini », a réitéré Clarke à la BBC lorsqu’on lui a demandé si elle reprendrait son rôle dans une éventuelle retombée. Cependant, Clarke est « fascinée » par le prochain programme de HBO Jeu des trônes préquelle, Maison du Dragon, et attend avec impatience de le regarder avec le reste du monde.

« Ça va être bizarre comme l’enfer. Je vais regarder ça comme un nouveau spectateur parce que c’est [set] un million d’années avant notre émission, donc ça va être différent. »

Maison du Dragon sera diffusé sur HBO le 21 août 2022.

HBO s’engage à étendre le Jeu des trônes Univers

HBO

Le spin-off Jon Snow de Kit Harington n’est qu’un parmi tant d’autres Liés à Game of Thrones émissions actuellement en développement chez HBO. À l’exclusion Maison du DragonHBO a approuvé une demi-douzaine de projets dans le Jeu des trônes univers, y compris Le serpent de mer , dix mille navires , l’histoire de Dunk and Egg et Flea Bottom, et deux séries animées secrètes. Mais il est clair que les fans de l’émission attendront le plus avec impatience le spin-off de Jon Snow.

Kit Harington semble avoir des sentiments mitigés sur le Jeu des trônes final. Il a un jour qualifié la saison 8 de « déception » avant même sa première, mais a révélé plus tard qu’il était satisfait de l’envoi de Jon Snow. Et compte tenu de son engagement pluriannuel envers Marvel, il est certainement surprenant que Harington revienne à Jeu des trônes. Il est apparu pour la dernière fois dans Éternels en tant que Dane Whitman / Black Knight, aux côtés de son compatriote A obtenu ancien Richard Madden. Cependant, Harington a récemment admis qu’il était dans l’ignorance de son avenir Marvel, et il semble qu’il utilise le temps pour développer la série Jon Snow.

Il n’y a actuellement aucun mot sur l’intrigue de l’émission, mais il est prudent de dire qu’après l’accueil extrêmement négatif de A obtenu saison 8, ce serait une erreur de ne faire revenir que Kit Harington. Et toute une série centrée sur le voyage de Jon Snow vers le nord avec les sauvageons ne semble pas vraiment excitante, surtout sans la menace des White Walkers. Espérons que cela se passera mieux que l’oubliable Jeu des trônes saison 8.