Emilia Clarke confirme le casting secret d’une invasion: je suis dans la foule des enfants cool

Emilia Clarke a expliqué pourquoi elle voulait faire partie de l’univers cinématographique Marvel. Actrice acclamée, le travail de Clarke sur Jeu des trônes en tant que favori des fans, Daenerys Targaryen lui a valu d’énormes distinctions ainsi que quatre nominations aux Emmy Awards. Bien qu’elle ait fait du cinéma, Invasion secrète marquera son premier rôle dans une grande série depuis la fin controversée de Jeu des trônes.

En avril, il a été signalé que le Terminator Genisys la star était en négociations pour jouer un rôle non divulgué dans la prochaine série Disney + Invasion secrète. La perspective que Clarke entre enfin dans le MCU a ravi de nombreux fans de Marvel, mais personne n’est peut-être plus enthousiaste à ce sujet que l’actrice nominée aux Emmy elle-même. Dans une nouvelle discussion avec ComicBook.com, Emilia Clarke a officiellement confirmé son casting tout en exprimant à quel point elle est heureuse de faire partie de la famille Marvel.

« Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est tellement excitant et tellement cool, et donc à la pointe de la technologie. J’ai l’impression qu’ils sont comme la pomme de ce monde. Faire partie de cette famille, c’est comme, ‘ Oh mon dieu, je suis dans la foule des enfants cool. C’est tellement cool.’ Honnêtement, les gens qui font ça sont ce qui m’a poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense juste que le cœur et la tête de tout le monde sont au bon endroit avec celui-ci. «

Il est prévu que le Invasion secrète La série s’inspirera de l’histoire de la bande dessinée du même nom, suivant des personnages MCU comme Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Talos (Ben Mendelsohn) affrontant une race extraterrestre de Skrulls métamorphes qui ont secrètement envahi la planète. Les autres membres de la distribution incluront Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Christopher McDonald et Killian Scott.

« Eh bien, il y avait plus de personnages dans le Invasion secrète séries de bandes dessinées qu’il n’y en avait dans Fin du jeu donc non, [the scope of the TV series won’t match the comic book] » Feige a déclaré, suggérant que l’adaptation sur petit écran ne sera pas si encombrée. » Ce n’est pas ça, mais c’est vraiment une vitrine pour Sam Jackson et Ben Mendelson et puiser dans les éléments paranoïaques de la Invasion secrète série comique qui était géniale avec les rebondissements que cela a pris. Donc, c’est certainement notre objectif plus que : « Pouvons-nous entasser plus de personnages que Fin du jeu? comme publier ?' »

Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de spéculations sur qui jouera Clarke. Une incarnation de Spider-Woman, Jessica Drew, a joué un rôle de premier plan dans le Invasion secrète des bandes dessinées. Cela a naturellement amené de nombreux fans à se demander si Spider-Woman, ou même simplement Jessica, sera ce rôle que Clarke incarnera. Il est tout aussi possible que Clarke incarne un personnage original que l’on ne voit pas dans les bandes dessinées originales. Jusqu’à ce que son rôle soit spécifiquement révélé, les fans n’auront plus qu’à deviner.

Kyle Bradstreet est scénariste et producteur exécutif Invasion secrète. Thomas Bezucha et Ali Selim sont également à bord pour réaliser. Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Disney+. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

