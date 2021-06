Emilia Clarke comprend l’agacement sur la fin de Game of Thrones

Deux ans se sont écoulés depuis la fin de « Game of Thrones » sur HBO, présentant ce qui pourrait être l’un des plats à emporter les plus controversés et les plus polarisants de l’histoire de la télévision moderne en raison d’une dernière saison qui, dans l’ensemble, a laissé très insatisfait ses partisans.

Ce qui a commencé comme un drame extrêmement prudent dans les détails de son intrigue et de l’évolution de ses personnages, HBO a transformé « Game of Thrones » dans ses derniers épisodes en une épopée d’action rapide qui, bien qu’elle présentait un niveau de production de grande qualité, aurait pu être mieux en termes de gestion de son récit.

Avec seulement six épisodes pour culminer avec la narration, ajoutant que la série avait fini d’adapter les romans de George RR Martin dans sa cinquième saison, il était évident que nombre de ses intrigues secondaires ne finiraient pas de se développer correctement, comme le déclin vers la folie. la façon dont Bran devient le roi des sept royaumes, ce qui a agacé les fans de la série.

Dans une récente conversation avec le podcast Happy Sad Confused, l’actrice Emilia Clarke, qui a joué Daenerys depuis le début de la production en 2011, a déclaré qu’elle comprenait pourquoi les gens étaient mécontents de la façon dont « Game of Thrones » s’est terminé, mais malgré tout il ne pouvait pas simplement abandonner le personnage.

« Je comprends pourquoi les gens se sont mis en colère. Je comprends tout à fait. Mais moi, étant actrice, vous ne pouvez pas rendre justice au personnage auquel vous avez mis votre sang, votre sueur et vos larmes pendant une décennie sans rester sur la même longueur d’onde », explique Clarke, qui a assuré qu’elle ne pouvait tout simplement pas à contrecœur faire une scène juste parce qu’il ne l’aimera pas.

La transformation de Daenerys en cette figure antagoniste était déjà un processus que l’on voyait venir pour certains épisodes (même à partir de la septième saison). Parce que le personnage d’Emilia Clarke était l’un des plus aimés parmi les fans de « Game of Thrones », le public n’était pas disposé à ce moment-là à accepter de voir leur héroïne tomber en disgrâce.