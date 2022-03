Emilia Clarke coincée dans une bagarre dans une nouvelle vidéo d’ensemble d’invasion secrète

On dirait qu’Emilia Clarke est prête pour la prochaine série Disney +, Invasion secrète, et tourne déjà à plein régime avec sa production. Dans une nouvelle vidéo des décors de la mini-série, Emilia Clarke peut être vue clouée au sol avec un homme qui lui attrape le cou. La séquence semble faire partie d’une séquence d’action plus large dans le film, qui mettra probablement le personnage de Clarke dans une situation potentiellement mortelle. Un autre fait intéressant à propos de la vidéo est que l’autre personne qui combat Clarke enfile la combinaison de capture de mouvement, destinée à créer numériquement des personnages CGI et leurs mouvements complexes. Il est possible que ce personnage infiltre Skrull sur la planète.

Emilia Clarke est le quatrième acteur du hit de HBO Jeu des trônes être encordé dans le MCU. Plus tôt, Richard Madden et Kit Harrington sont apparus respectivement comme Ikaris et Dane Whitman dans Éternelsalors que Peter Dinklage a dépeint Eitri dans Avengers : guerre à l’infini. Confirmant son casting en juin 2021, Clarke a déclaré,

Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est si excitant et si cool, et donc à la pointe de la technologie. J’ai l’impression qu’ils sont comme la pomme de ce monde. Faire partie de cette famille, c’est comme « Oh mon dieu, je fais partie de la foule des enfants cool ». Ce est tellement cool.’ Honnêtement, ce sont les gens qui font ça qui m’ont poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense juste que le cœur et la tête de tout le monde sont au bon endroit avec celui-ci.





Dans qui joue Emilia Clarke Invasion secrète?







Invasion secrète est une adaptation de la série de bandes dessinées Marvel du même nom. Le spectacle Disney + se déroulera dans l’après- Avengers : Fin de partie ère de la continuité partagée de Marvel Cinematic Universe. Dans Invasion secrèteune immense secte de Skrulls, une race d’extraterrestres qui changent de forme, a infiltré tous les aspects de la vie sur Terre, y compris les hauts niveaux de gouvernements et d’administrations.

Jusqu’à présent, nous savons que Samuel L. Johnson reprendra son rôle de Nick Fury aux côtés de Ben Mendelsohn reprendra son rôle de Talos. Dans Capitaine Marvel, nous avons découvert que Nick travaillait depuis toujours avec une secte particulière de Skrulls et que Talos, depuis des années, se faisait passer pour Fury sur Terre tandis que le premier prenait le contrôle de certaines opérations spatiales sérieuses. Ce qui serait intéressant de voir, c’est quelle secte de Skrulls se bat contre la Terre en tant que Capitaine Marvel établi que les extraterrestres métamorphosés n’étaient pas vraiment les méchants.





Quant au rôle d’Emilia Clarke dans la série, on ne sait pas quel personnage de la tradition de Marvel Comics elle essaierait. De nombreuses spéculations suggèrent qu’elle jouera Abigail Brand, une commandante de l’organisation SWORD, qui a été introduite pour la première fois en WandaVision.

Outre Emilia Clarke, le spectacle mettra également en vedette Cobie Smulders, Olivia Colman, Kingsley ben-Adir, Killian Scott, Christopher McDonald et Carmen Ejogo. Bien que cela se résume à un casting assez complet, le patron de Marvel, Kevin Feige, a déclaré que le spectacle sera « une vitrine pour Jackson et Mendelsohn ».

L’émission pourrait avoir des liens avec le Docteur étrange suite si le film présente réellement les Illuminati, le groupe qui faisait partie intégrante du scénario de la bande dessinée Secret Invasion.

Invasion secrèteréalisé par Ali Selim et Thomas Bezucha, comprendra six épisodes et sera présenté en première sur Disney + en tant qu’émission hebdomadaire fin 2022. Invasion secrète ferait partie de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.





