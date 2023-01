Emilia Clarke admet qu’elle ne reviendra pas dans Star Wars de si tôt

Le sourire éclatant et toujours enthousiaste Emilia Clarke est devenu un nom familier bienvenu depuis sa performance exceptionnelle en tant que Daenerys Targaryen sur le phénomène fantastique Jeu des trônes, et plus récemment dans le Guerres des étoiles franchise et maintenant sur le mini-projet de Marvel Invasion secrète. Tout en faisant le tour de son nouveau projet de film Sundance, La génération des pods (2023), Clarke a parlé dans une interview avec IndieWire des perspectives de retour au Guerres des étoiles univers après sa dernière apparition dans la préquelle bien accueillie Solo : Une histoire de Star Wars (2018).





Clarke a répondu qu’elle reviendrait avec plaisir pour reprendre son ancien rôle d’ami d’enfance et d’amoureux du contrebandier Han Solo, Qi’ra, mais a noté que Disney n’avait fait aucune motion pour envisager la possibilité d’un film de suivi, probablement après le très décevant. performances au box-office de Solo.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ce serait adorable, ce serait très bien. Je passe vraiment un mauvais moment sur Marvel [Studios miniseries Secret Invasion]cependant, ils sont absolument géniaux. »

Clarke n’a jamais fait la lumière sur l’adoration qu’elle a pour elle Guerres des étoiles personnage et a même mentionné auparavant des idées créatives qu’elle avait personnellement compilées sur l’avenir potentiel du personnage de Qi’ra. Elle espérait en plaisantant qu’elle pourrait transmettre les idées à Disney pour une relecture, mais savait que ce n’était pas réaliste et ne s’en était pas inquiétée.

« [Qi’ra’s] celui qui a le plus d’affaires inachevées. J’avais vraiment des pages sur ce qu’était sa vie et ce qu’elle serait après. Mais j’ai peur de n’avoir rien entendu de [Disney+] étant le cas, alors peut-être que je vais simplement l’écrire et le leur envoyer. Je dirai, ‘Hé les gars, j’ai quelques idées. »

Mis à part Clarke, il y a eu l’enthousiasme des autres sur le Solo les acteurs et l’équipe de la préquelle sur la poursuite d’un film de suivi. Le co-scénariste Jonathan Kasdan a exprimé son intérêt, remarquant qu’il aimerait aider à combler un infâme complot du film précédent sur l’implication de Qi’ra dans le braquage de Kessel, qu’elle n’aurait pas dû y être impliquée, pour commencer. . La co-star de Clarke, Ehrenreich, est également partante pour une suite, déclarant que cela lui permettrait de vraiment entrer dans le personnage plus âgé de Han que les fans classiques reconnaissent. Cependant, cela dépendrait toujours en fin de compte de la parole de Disney, qui se débat avec l’avenir du Guerres des étoiles franchise dans son ensemble.





Le tour d’Emilia Clarke des superproductions aux spécialités indépendantes

Distribution télévisée Warner Bros.

Après son apparition dans le monde entier en 2010 sur HBO Jeu des trônes, la jeune Emilia était littéralement au-dessus de tout le monde, pas seulement sur le dos du dragon, mais sur son arc de carrière. Pendant près de 10 ans en tant que mère des dragons, elle a dirigé l’un des personnages les plus emblématiques de la télévision, et sa performance a sans doute été le catalyseur de la préquelle en cours et très réussie. Maison du Dragon. Bien qu’elle ait subi deux anévrismes cérébraux majeurs au cours des premières saisons de la série, elle a remarquablement réussi et a crédité Daenerys comme la source de sa volonté de survivre. Sans aucun doute, Jeu des trônes a donné à Clarke une reconnaissance bien méritée en tant qu’actrice et en tant que personne sincère qui, de nos jours, ne veut guère plus que redonner et explorer les formes d’art les plus profondes du cinéma.

Après les montagnes russes palpitantes avec HBO et ses grands rôles dans les deux Terminator Génisys (2015) et Solo : Une histoire de Star Wars (2018), Clarke a choisi de revenir à des projets créatifs plus intimes, riches en commentaires artistiques et sociaux. Elle a brillé dans le drame romantique de Noël Moi avant toi (2016) aux côtés de Sam Claflin (Hunger Games: L’Embrasement), et ensuite Voix de la pierre (2017) et Au-dessus de la suspicion (2019). Elle fait actuellement la promotion de son dernier projet, La génération des pods (2023), une romance de science-fiction qui s’attaque à la dépendance humaine croissante à la technologie et si elle peut aller trop loin. Dans son entretien avec IndieWire, Clarke a décrit son expérience avec des projets plus « conceptuels » comme La génération des pods et son plaisir de travailler sur de tels projets.