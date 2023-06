Emilia Clarke a trouvé plus facile de cacher les spoilers pour l’invasion secrète de Marvel que Game of Thrones

VistaPrint T-shirt Performance de Fruit of the Loom, impression à l'encre sur la poitrine gauche et au dos

Performance pro. Que vous recherchiez une tenue de bureau décontractée personnalisée ou un look sportif assorti pour votre équipe, le t-shirt Performance de Fruit of the Loom coche toutes les cases du haut idéal pour afficher votre marque. Il est confortable et facile à assortir, et permet de repérer et de mémoriser facilement le nom, le logo et les couleurs de votre entreprise. Notre studio de personnalisation de t-shirts en ligne vous permettra d'ajouter votre touche unique : texte, logo, photo et autres, et vous pourrez compter sur une équipe d'experts prête à vous aider si besoin. 100 % polyester texturé. Manches courtes raglan. T-shirt respirant à séchage rapide. Bande de propreté du même tissu. Coupe Medium. Caractéristiques du produit. Product Id. PRD-JSCRPUENW. Type. T-shirt. Sexe. Homme. Détails des matériaux. 100% Polyester. Poids du matériau. 140 g/m². Col. Col ras-du-cou. Manches. Manches courtes. Coupe. None. Longueur. 725mm. Largeur. 530mm. Qualité. Premium