Emilia Clarke a dit qu’elle était choquée par la facilité avec laquelle il était possible de travailler avec Marvel

Tel que rapporté par ScreenRant, star Emilia Clarke a récemment révélé à quel point il était facile pour elle de travailler avec Marvel. En 2021, il a été confirmé que l’acteur ferait partie de la Univers cinématographique Marvelrejoignant le casting de Invasion secrète, une mini-série à venir basée sur l’histoire de la bande dessinée du même titre. Le spectacle devrait être diffusé au début de cette année sur Disney +. Avec les débuts à venir de Clarke dans MCU, de nombreux fans de Marvel sont ravis d’en savoir plus sur le personnage de l’acteur. Auparavant, le Moi avant toi star a parlé de sa décision de rejoindre le casting de Invasion secrète, notant son respect pour Marvel et félicitant les personnes impliquées dans la mini-série. Plus récemment, lors d’une conversation avec Collider lors du festival du film de Sundance, Clarke a déclaré que la façon dont Marvel crée de nouveaux contenus est « époustouflante ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Clarke est surtout connue pour avoir incarné Daenerys Targaryen sur Jeu des trônes, et sa performance lui a même valu de nombreuses nominations aux Emmy Awards. En plus de jouer dans la populaire série HBO, l’acteur est également apparu dans des films comme Terminator Génisys et Solo : Une histoire de Star Wars.





Emilia Clarke a déclaré que la façon dont Marvel crée de nouveaux contenus est « époustouflante »

Studios Marvel

En parlant avec Collider, Clarke a déclaré que son expérience de travail avec le studio était fantastique et a noté sa surprise de voir à quel point il était facile de travailler avec Marvel. Clarke a déclaré: « C’est époustouflant. Je dois vous dire que la façon dont ces émissions et ces films sont créés est époustouflante. C’est comme si tout le monde chez Marvel savait comment déverrouiller le Rubik’s cube, et vous ne pourriez même pas – Je ne peux pas faire un Rubik’s Cube pour sauver ma putain de vie. J’espère que beaucoup de gens ne le pourront pas non plus. C’est comme s’ils avaient quelque chose de secret, et ça marche. Ça marche ! J’ai essayé de le comprendre , et j’ai essayé de dire : ‘D’accord, logiquement, comment ça se passe, comment allez-vous, qu’est-ce que… ?' »

Elle a poursuivi : « Ils boivent de l’eau là-bas. Je ne sais pas ce que c’est. C’est fabuleux. […] Ils le clouent. Ils le clouent absolument. Je ne suis pas le seul acteur à dire que travailler avec eux est tout simplement génial. Ça l’est vraiment. Nous avons beaucoup ri. Ils sont tellement cool, et je pense que je ne suis pas si cool, et je pense que si j’étais eux, je serais tellement cool tout le temps. »

Bien que la plupart des informations concernant l’intrigue de la série à venir soient restées confidentielles, Invasion secrète suivra très probablement l’invasion de la Terre par les Skrull (une race extraterrestre qui change de forme). On suppose que Clarke incarnera le personnage d’Abigail Brand. Dans les bandes dessinées, Brand est un mutant responsable de SWORD qui bat un certain nombre d’extraterrestres qui changent de forme.

En plus de Clarke, le casting de Invasion secrète comprendra également Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Martin Freeman, Don Cheadle et Olivia Colman.