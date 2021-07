Emilia Clarke a accueilli Iain Glenn sur Instagram !

Le Trône de Fer Il se caractérise par les différentes alliances et trahisons entre ses personnages. En ce sens, on peut souligner le lien qui caractérisait Daenerys Targaryen et son conseiller Jorah mormont. La fiction et la réalité ont fusionné dans une relation qui a transcendé l’écran aux personnes réelles et est devenue pure admiration entre Emilia Clarke et Iain Glenn.

Ce couple a réussi à émouvoir les adeptes de Le Trône de Fer À l’époque où la série était à l’antenne, ils recommencent maintenant en profitant de l’utilisation d’un réseau social. Instagram C’est le lieu choisi par Emilia pour une nouvelle fois émouvoir les fans de la série avec ses mots.

Emilia Clarke souhaite la bienvenue à Iain Glenn sur Instagram

« L’homme, le mythe, la légende! Iain Glenn a rejoint Instagram. Khalesiiiiii « Clarke a posté avec une photo des deux acteurs ensemble. « Mon héros et mon guide depuis une décennie. S’il vous plaît, montrez à cet homme l’amour qu’il mérite. », l’interprète de Le Trône de Fer.







Emilia a ajouté de nombreuses images avec son amie. À la fois dans la vie réelle et caractérisée par Le Trône de Fer. Un échantillon de plus que l’union entre eux a transcendé la fiction à succès et est devenu une amitié qui perdure dans le temps depuis l’époque de l’émission télévisée emblématique.

Pour sa part, le compte en Instagram de Iain Glenn a augmenté rapidement en adeptes, tandis que la publication de Emilia Clarke atteint plus d’un million de likes. Beaucoup d’amour pour ces protagonistes de Le Trône de Fer qui a su cultiver une relation que les fans célèbrent aujourd’hui sous prétexte de l’arrivée de Glenn sur le réseau social.