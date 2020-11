Émeutes lors d’une manifestation à Paris contre le projet de loi sur la sécurité, qualifié de «  loi bâillon  »

, 17 novembre () –

La manifestation à Paris contre le projet de loi sur la sécurité mondiale, qualifiée par ses détracteurs de «loi bâillon», a provoqué des émeutes près de l’Assemblée nationale dans la capitale française ce mardi.

La police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, dont un grand nombre de jeunes qui, selon les agents, «détruisaient le mobilier urbain».

Les manifestants ont revendiqué leur « liberté » et ont assuré que la loi servira, selon les journalistes et les syndicats, à empêcher l’enregistrement des actions de la police pendant les manifestations.

Les manifestations sont fondamentalement centrées sur l’article 24 du projet de loi, présenté par le parti La República en Marcha du président Emmanuel Macron.

L’article controversé prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 45 000 euros pour la diffusion de « l’image du visage ou de tout autre élément d’identification » d’un policier ou d’un gendarme lorsque le but est de « porter atteinte à leur intégrité physique ou mentale ». .

Les syndicats de journalistes, qui ont convoqué la manifestation avec la Ligue des droits de l’homme, Amnesty International et d’autres organisations telles que Reporters sans frontières, estiment que la loi éviterait de documenter les violences policières.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂