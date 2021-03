Emerald Fennell s’apprête à écrire le film Zatanna pour Warner Bros

DC et Warner Bros. ont embauché Emerald Fennel pour écrire le scénario de leur prochain Zatanna film, amenant enfin l’héroïne au grand écran!

Dans la foulée de sa nomination aux Oscars du meilleur réalisateur pour Jeune femme prometteuse, Le prochain projet d’Emerald Fennell l’amène dans le monde de DC Comics. Selon Variety, Warner Bros et Bad Robot Productions ont engagé Fennell pour rédiger le scénario d’un Zatanna film.

Le film a été récemment annoncé (bien que ce soit un projet en gestation depuis un certain temps) et faire venir Fennell montre clairement qu’ils sont prêts à aller de l’avant à un rythme plus rapide. La sorcière emblématique, qui a fréquemment combattu aux côtés de la Justice League, a eu du mal à se rendre sur grand écran.

Malgré les rumeurs pour un certain nombre de projets, et aurait été un personnage principal dans le Justice League Dark film, en dehors des projets d’animation, elle n’est apparue que sur Smallville! Il est certainement temps pour l’héroïne de la recevoir sur grand écran et Fennell semble être le choix parfait pour cela.

On ne sait pas si Fennell dirigera également le projet (on l’espère), mais au fur et à mesure que le projet avance, j’espère que nous en saurons plus tôt que tard.