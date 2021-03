Emerald Fennell pour adapter le film de Zatanna

Actrice, réalisatrice et scénariste âgée de seulement 35 ans! Émeraude Fennell, interprète de Camilla dans The Crown et candidate à Meilleure réalisation aux Oscars 2021, a signé un nouveau projet pour explorer sa carrière artistique. La Londonienne ajoutera encore à son CV pour écrire le livret de Zatanna: un film qui adaptera la célèbre bande dessinée DC Comics. En savoir plus sur le projet!

Deadline a confirmé que les Britanniques avaient conclu un accord avec Warner Bros pour écrire le script qui portera le personnage à l’écran. C’est une héroïne créée par Gardner Fox et Murphy Anderson en 1966 qui Il a une connaissance approfondie de la magie et des sorts: de la télépathie au changement climatique.

Le magicien a eu sa version live-action à Smallville, où elle a été jouée par l'actrice Serinda Swan. Il a également participé à de nombreux jeux vidéo et séries animées. ÀLe moment n'a pas transcendé les candidats pour représenter la nouvelle Zatanna il n'y a pas non plus de date de sortie provisoire.













Le timing de Fennell ne pouvait pas être meilleur: elle a remporté quatre nominations aux Oscars 2021 pour la jeune femme prometteuse en tant que Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur montage. De cette façon, il est devenu le première femme à concourir pour la statuette du meilleur film et réalisation avec son premier long métrage.

De plus, en 2020, il a brillé dans sept épisodes de La Couronne Interpréter Camilla Parker Bowles: le troisième en lice entre les Prince Carlos Oui princesse Diana. En tant qu’actrice, elle était également dans Appelez la sage-femme, Chickens, Anna Karenina, Vita & Virginia et The Danish Girl, entre autres.

Comme si cela ne suffisait pas, l’extension artistique du Londonien ne s’arrête pas là: entre 2012 et 2015, il a édité quatre livres de fiction. Shiverton Hall, The Creeper, Rollercoasters, Shiverton Hall et Monsters.