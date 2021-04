Embrassez votre côté obscur avec cette montre officielle Star Wars Death Star à 150 000 €

Si vous y réfléchissez bien, les habitants de la galaxie « Star Wars » ne semblent pas trop désireux de porter des appareils de chronométrage, mais si de riches gouverneurs impériaux ou un certain Seigneur Sith vêtu de noir devaient attacher une sinistre montre-bracelet, ce serait ça modèle épique du designer suisse Studios Kross .

Découvrez ce « plus impressionnant » Tourbillon Death Star autorisé par Lucasfilm ensemble de montres qui anéantira les comptes bancaires costauds en vaporisant 150 000 € de vos dollars durement gagnés.

Inspiré par la super-arme de la taille de la lune de l’Empire et limité à une production de seulement dix unités, cet extraordinaire garde-temps « Star Wars » sera livré dans un conteneur de transport réplique officiel et comprend un accessoire en cristal kyber du tournage de « Rogue One: A Histoire de Star Wars. » Il est conçu par Marco Tedeschi, l’un des cinq fondateurs de Kross Studios.

Image 1 sur 4 La montre Death Star Tourbillon de Kross Studios est livrée avec un accessoire en crstal kyber de «Rogue One: A Star Wars Story». (Crédit d’image: Kross Studios) Image 2 sur 4 Un regard sur l’emballage de la montre Death Star. (Crédit d’image: Kross Studios) Image 3 sur 4 L’étoile de la mort occupe le devant de la scène avec cette création de Kross Studios. (Crédit d’image: Kross Studios) Image 4 sur 4 Sauvegardez vos crédits! Cette montre Star Wars Death Star vous coûtera 150 000 €! (Crédit d’image: Kross Studios)

Voici la description officielle par Kross Studios:

« Comme la puissante station de combat elle-même, le chef-d’œuvre de 281 composants met en évidence des innovations techniques notables. L’aiguille des heures incarne un Star Destroyer de classe impériale, le fléau de la rébellion, tandis que l’aiguille des minutes apparaît comme un Star Destroyer de Super-Classe, l’un des les vaisseaux les plus puissants de l’Empire.La cage de tourbillon captivante représente l’hémisphère nord de l’étoile de la mort, faisant un tour par minute.

«Sur la surface du Tourbillon inspiré de l’Étoile de la Mort, un canon superlaser vert rappelle la puissance activée par les cristaux kyber de la station spatiale. Chaque réalisation d’une cage de tourbillon en forme d’étoile de la mort a nécessité 260 328 lignes de code, ce qui a conduit à 483 opérations en -machines technologiques. Fabriqué en titane grade 5 enduit de DLC noir, ce boîtier de 45 mm est conçu selon les normes les plus strictes de la conception et de l’ingénierie suisses. «

La montre Dark Side dispose également de deux boutons sur le boîtier arrière qui permettent aux porteurs de basculer rapidement entre trois bracelets interchangeables. Les options incluent un bracelet en caoutchouc noir et un bracelet en cuir de veau gris, tous deux gravés de l’étoile de la mort, ainsi qu’un troisième bracelet en caoutchouc rouge.

Pour plus d’informations sur la notation de l’un de ces rares « Star Wars Death Star Tourbillon « montres-bracelets, comptez vos crédits et visitez le site Web de Kross Studios ici avant qu’ils ne disparaissent tous.

