Embr allume la PS4 avec un multijoueur stupide de lutte contre les incendies cet été

Que se passe-t-il lorsqu’une économie de chantier en croissance découvre des services d’urgence? Telle est la question posée par Embr, un jeu idiot sur la lutte contre les incendies pour la location, seul ou avec trois autres. Il vient d’être confirmé pour une sortie sur PlayStation 4, rétrocompatible sur PS5.

À l’aide de l’application titulaire du jeu, vous récupérerez des emplois auprès de clients qui ont besoin de vous pour résoudre leurs problèmes liés aux incendies. Votre travail consiste à sauver les gens des bâtiments en feu et à éteindre l’incendie, mais c’est l’un de ces titres multijoueurs idiots – il donne une tournure satirique à la lutte contre les incendies.

De plus, vous pouvez également effectuer d’autres petits boulots dans le jeu pour augmenter votre argent – à savoir livrer de la nourriture ou agir en tant que coursier. En gagnant de l’argent et des notes cinq étoiles, vous serez en mesure de mettre à niveau votre équipement pour entreprendre des travaux encore plus importants.

Le jeu arrive sur PS4 cet été, alors attendez-vous à ce que les choses deviennent très chaudes dans quelques mois. Allez-vous garder ça cool avec Embr? Prenez ces extincteurs dans la section commentaires ci-dessous.