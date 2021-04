Ember Lab montre de grands détails: Kena Bridge of Spirits

HAMILTON Montre Hamilton American Classic cadran argenté bracelet cuir de veau noir 42 mm

Cette montre Hamilton Spirit of Liberty porte une attention toute particulière aux détails. Son joli bracelet en cuir noir patiné est gravé de la citation 'without liberty life is a misery' lui conférant une touche de sophistication supplémentaire. Le récent mouvement automatique de calibre H-21 anime les