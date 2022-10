Emancipation, nouveau film avec Will Smith : intrigue et date de sortie

Apple a réalisé les premières projections de »émancipation », le nouveau film réalisé par Antoine Fouqa et mettant en vedette Will-Smith. Nous rencontrons ici Peter, un esclave en quête de liberté, une histoire très profonde qui fait déjà parler de lui sur les réseaux sociaux en raison de son message fort.

»Emancipation » a eu sa première projection privée samedi, juste à temps pour la saison des récompenses. Le producteur Films originaux d’Applea remporté les droits du film aux enchères avec la première projection du film lors de la 51e conférence législative annuelle de la Congressional Black Caucus Foundation.

En plus de Fuqua, qui a réalisé le film, et Smith, qui tient le rôle principal, un groupe restreint de représentants de la communauté noire a été invité à assister à la projection. Alors qu’Apple n’a pas encore fixé de date de sortie officielle pour le film, le film devrait sortir à temps pour la saison des récompenses.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Brendan Fraser : pourquoi il avait arrêté de jouer et ses nouveaux projets

Bien que Will Smith n’ait pas été suspendu des Oscars après avoir giflé Chris Rock Lors de la dernière édition, l’équipe du film espère que les juges regarderont au-delà de l’incident et se concentreront sur le fond du film. Lors de la conférence post-projection, Smith a fait ses premiers commentaires publics sur le film :

« Tout au long de ma carrière, j’ai rejeté de nombreux films qui se déroulaient en esclavage. Je n’ai jamais voulu nous montrer comme ça, vous savez, et puis cette image est sortie et ce n’est pas un film sur l’esclavage », a déclaré Smith, expliquant franchement au public pourquoi il avait rejoint le projet. « C’est un film sur la liberté. C’est un film sur la résilience. Vous savez, c’est un film sur la foi. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : David Bowie était sur le point de participer à Batman Returns

Le film a déjà reçu un soutien sur les réseaux sociaux pour son importance pour la communauté noire. « J’ai eu le plaisir de voir le film #Emancipation et je ne peux pas commencer à dire à quel point c’est puissant pour NOTRE communauté et NOTRE histoire », a-t-il écrit. Derrick Johnsonprésident et chef de la direction de la NAACP dans un message Twitter.

»Emcancipation » raconte l’histoire de la quête de liberté de Peter. Après s’être remis d’un passage à tabac qui l’a presque tué, Peter échappe de sang-froid aux chasseurs d’esclaves et s’enfuit dans les marais de la Louisiane. En plus de Smith, le film met en scène la participation de mustafa shakir, Ben Foster, Steven Ogg, Charmaine Bingwa, Iman Pullam, Gilbert Owoor Oui Aaron Clifton Moten.

Même sans date de sortie précise, « Emancipation » sortira en 2023.