“EM est au-dessus de tout”: Löw devient enfin un peu sérieux

La Bundesliga s’est jouée jusqu’au bout, tout comme la Ligue des champions, seuls les matches internationaux ont été suspendus pendant des mois. Désormais, le sélectionneur national Joachim Löw peut commencer sa préparation pour l’EM. Et il y a tellement de choses à considérer en cours de route.

Joachim Löw a marché sur la place avec le masque corona noir. Avec un discours envoûtant, l’entraîneur national a juré son équipe sur le retour difficile après la pause de plusieurs mois. Le feu vert officiel n’est venu que peu de temps avant d’arriver sur le site de formation: tous les tests corona sont négatifs. La préparation des matchs de la Ligue des Nations contre l’Espagne et la Suisse a pu commencer. Néanmoins, il y a eu un échec immédiat. Nico Schulz de Dortmund a dû partir avec des problèmes de mollets.

Dès l’heure du déjeuner, lorsque Löw est arrivé à l’hôtel de l’équipe dans la banlieue chic de Stuttgart, à Degerloch, les restrictions sévères en période de pandémie étaient clairement perceptibles. La police a patrouillé dans les rues étroites. D’énormes bâches vertes bloquaient la vue du quartier DFB du côté de la forêt. Là où les chasseurs d’autographes se pressent à l’entrée de l’hôtel, cette fois seulement une dizaine de fans ont regardé l’arrivée des joueurs nationaux avec une marge de sécurité. Au moins un garçon a réussi à être très proche malgré les règles de Corona et a eu un selfie avec Kai Havertz.

Löw donne un long discours

«Vous pouvez tous imaginer que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir à nouveau intervenir», a déclaré Löw. Avant même la première séance d’entraînement dans le parc sportif ADM des Kickers de Stuttgart, qui s’étaient écrasés dans la cour des grands, le service médical dirigé par le médecin en chef Tim Meyer a été interpellé.

Le premier test corona était prévu pour l’entraîneur national et ses 22 joueurs – l’entraînement et le contact de groupe n’étaient autorisés qu’après les résultats négatifs. En plus de Schulz, Luca Waldschmidt était également absent de l’unité d’entraînement, car il avait terminé un match test pour son nouveau club Benfica Lisbonne la nuit précédente. Une quarantaine de fans ont regardé l’entraînement derrière une clôture à 100 mètres du terrain.

Löw avait également besoin de la visite du médecin pour se préparer aux matchs de la Ligue des Nations contre l’Espagne jeudi (20h45 / ZDF) à Stuttgart et dimanche (20h45 / ZDF) à Bâle contre la Suisse. Pendant un temps inhabituellement long, il a parlé aux acteurs dans le demi-cercle devant lui. Certains visages familiers manquaient également sur le terrain d’entraînement.

Löw n’a pas nommé les quatre vainqueurs de la Ligue des champions de Munich, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Serge Gnabry. Les demi-finalistes de la catégorie reine de Leipzig, Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg, obtiennent également une pause de l’entraîneur national. “Nous devons juste penser et agir avec prévoyance. Nous serons tous mesurés à la SE l’année prochaine”, a déclaré Löw, justifiant la renonciation volontaire du personnel régulier. Pour la première fois après leurs ruptures de ligaments croisés, les Munichois Leroy Sané et Niklas Süle sont de retour dans l’équipe. Le gardien de but de Hoffenheim Oliver Baumann, Florian Neuhaus de Gladbach et Robin Gosens de l’Atalanta Bergame sont sur le point de faire leurs débuts sous le maillot national.

Le dernier match international jusqu’à présent a joué la sélection DFB le 19 novembre 2019 6-1 lors des qualifications pour le Championnat d’Europe contre l’Irlande du Nord. Les tests EM prévus en mars en Espagne et en Italie ont déjà été annulés en raison de la pandémie corona.

“Incroyable perte économique pour la DFB”

La reprise des opérations de jeu est un grand soulagement pour le directeur du DFB, Oliver Bierhoff. “Si nous n’avons pas de matches internationaux, cela signifiera bien sûr une perte économique incroyable pour la DFB”, a-t-il déclaré à ARD. “Nous avons bien fait dans le passé, de sorte que nous n’avons peut-être pas besoin d’une injection de trésorerie comme certaines entreprises, nous pourrions vivre avec des difficultés pendant un an ou deux, mais c’était difficile”, a déclaré Bierhoff.

Löw veut maintenant défier toutes les difficultés sportives avec un programme gigantesque de huit matchs en onze semaines jusqu’à la mi-novembre et se concentre sur l’été 2021. “La priorité absolue est la MÉ de l’année prochaine. Je sais que vous ne pouvez gagner que si si vous pouvez entrer mentalement et physiquement frais dans le tournoi. L’année prochaine, l’EM est au-dessus de tout », a-t-il déclaré.

Néanmoins, Löw veut naturellement contester sérieusement la Ligue des Nations. Surtout après la débâcle de la relégation il y a deux ans. “L’importance sportive est bien sûr donnée lors des jeux, on joue contre l’Espagne et la Suisse. La Ligue des Nations est une très bonne compétition, les équipes sont à un très haut niveau”, a souligné le sélectionneur national. Lors de la première compétition 2018, la sélection allemande n’a pas gagné contre la France et les Pays-Bas. Ce n’est que parce que l’UEFA a fait passer la A-League de 12 à 16 équipes que l’équipe allemande continuera à concourir dans le premier rang.