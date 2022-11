Elvis, Top Gun, Charme et bien d’autres : les films nominés aux Grammys

in

Le film sur le King of Rock and Roll et le film d’animation de Disney sont postulés comme les grands gagnants de la cérémonie. Passez en revue la liste complète avec Stranger Things, Batman et bien d’autres !

© IMDbTop Gun, Charm et Elvis, films nominés aux Grammy Awards 2023.

De moins en moins jusqu’aux Grammy Awards ! L’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement a annoncé la liste complète des nominations pour le 65e opus. La cérémonie très attendue aura lieu la prochaine fois. 5 février 2023. Et bien que parmi ceux qui sont considérés, il y ait de grandes stars qui se disputent leur travail d’enregistrement, il y avait aussi de la place pour ceux films qu’ils ont brillé la saison dernière.

S’il s’agit de musique, il faut reconnaître le travail de Adèle avec 30, Beyoncé avec Renaissance Oui kendrick lamar avec M. Morale et les grands pas, puisqu’ils sont en tête des nominations. De plus, des artistes tels que Harry Styles, Doja Cat, Bad Bunny et Abba se distinguent parmi les candidats, qui pourraient être les grands gagnants du mythique gala. Mais… Qu’en est-il du travail des bandes originales de films ? Ici, nous passons en revue qui pourrait gagner la statuette !

Comme prévu, l’un des longs métrages nominés aux Grammys est Elvis, le biopic du King of Rock and Roll. Mettant en vedette Austin Butler et Tom Hanks, le drame raconte son histoire à travers sa relation compliquée avec son manager, Tom Parker. Grâce aux chansons originales d’Elvis -qui ont compilé la voix du musicien lui-même avec l’acteur qui l’interprète- ils ont réussi à être nominés lors de la prochaine cérémonie de remise des prix.

De même, une autre des pièces qui se démarque dans la liste est Charmela production de Walt Disney Animation Studios qui a été réalisée par Jared Blush et Byron Howars et qui a les chansons originales de lin manuel miranda. L’interprète qui a brillé avec des productions telles que hamilton Soit Vaiana, il était déjà lauréat d’un Emmy, d’un Grammy et d’un Tony Award, il ne serait donc pas surprenant qu’il soit à nouveau reconnu. De son côté, la bande originale était sous la responsabilité de Germaine Franco, tandis que Carlos Vives interprétait la chanson principale en espagnol de cette histoire qui se déroule dans les montagnes colombiennes.

+ Les films nommés aux Grammy Awards 2023

– Meilleure compilation de bandes sonores pour les médias visuels

Elvis – Divers Artistes

Charme – Divers Artistes

Stranger Things : Bande originale de la série Netflix, Saison 4 (Vol 2) – Divers artistes

Top Gun : Maverick – Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer et Lorne Balfe

West Side Story – Divers artistes

– Meilleur score pour les médias visuels

Batman – Michael Giacchino

Charme – Germaine Franco

Pas le temps de mourir – Hans Zimmer

Le pouvoir du chien – Jonny Greenwood

Succession : Saison 3 – Nicholas Britell

– Meilleure chanson composée pour les médias visuels

‘Be Alive’ de King Richard – Beyoncé

‘Caroline’ de Où chantent les Crawdads – Taylor Swift

‘Hold My Hand’ de Top Gun: Maverick – Lady Gaga

‘Keep Rising (The Woman King)’ par The Woman King – Jessy Wilson ft. Angélique Kidjo

‘Nobody Like U’ de Turning Red – 4*Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo & Grayson Villanueva

« Nous ne parlons pas de Bruno » par Encanto – Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz et le casting d’Encanto

