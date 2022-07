Elvis sera-t-il diffusé en streaming ?

avec beaucoup d’odeur oscarcette semaine une nouvelle comédie musicale de Baz Luhrman (Moulin Rouge) centré sur la vie d’une des icônes du rock. ElvisProtagonisée par Austin Butler et Tom Hanksse concentre sur la vie du légendaire chanteur américain Elvis Presleyné en 1935 et décédé en 1977. La production s’articule autour de son ascension vers la gloire dans les années 1950 et de la relation qu’il entretenait avec celui qui l’a découvert et est devenu son représentant, le colonel Tom Parker.

Distribué par Images de Warner Bros.s’il avait été lancé l’année dernière, il serait tombé dans le cadre de l’accord avec hbo max qui a fait plusieurs titres comme Wonder Woman 1984 (celui qui a tout déclenché) sortira simultanément sur grand écran et via la plateforme de diffusion. Cette production, quant à elle, doit respecter la fameuse fenêtre des avant-premières avec laquelle le studio s’occupe habituellement lui-même.

De combien de temps parle-t-on ? Elvis doit servir un total de 45 jours avant de pouvoir débarquer sur la plate-forme d’atterrissage. diffusion propriété de Découverte de Warner Bros.. En ce sens, il y a un détail non négligeable lié à la différence de dates entre les premières nord-américaines et latino-américaines, qui pourrait influencer le nombre de jours que les téléspectateurs d’Amérique du Sud et du Mexique doivent attendre pour voir le film en hbo max.

Alors qu’en Amérique latine, il n’est sorti que le 14 juillet, aux États-Unis, il est sorti en salles le 24 juin. Cela signifie que la fenêtre de 45 jours pourrait être remplie plus tôt si la date du pays du nord est respectée et pourrait être vue en streaming vers le 8 août. Par contre, si la date de cette région est prise en compte, hbo max Il ne serait disponible que début septembre. Enfin, en cas de lancement différencié également dans le diffusioncela pourrait améliorer l’apparence des copies sur les portails de téléchargement ou de lecture de vidéos pirates.

+Le prochain projet d’Austin Butler

Après cette production, il ne fait aucun doute que le nom de majordome austin prendra plus de poids dans l’industrie Hollywood. Sans aller plus loin, précisons que l’artiste s’est déjà mis d’accord sur son prochain contrat et ce sera pour l’un des chars cinématographiques les plus attendus : le deuxième volet de dunesdirigé par Denis Villeneuve Il n’arrivera qu’en novembre de l’année prochaine, après avoir retardé son lancement de près d’un mois. L’acteur sera chargé de donner vie à Feyd-Rautha Harkonnenun personnage qui dans le film de David Lynch était incarné par Piqûre.

