Elvis revient à la mode après les débuts du film sur HBO Max

Le film à succès de Baz Luhrmann Elvis est disponible en streaming sur HBO Max, et avoir un nouveau regard sur le biopic d’Elvis Presley l’a remis à la mode. Au cours de sa sortie en salles, il y avait eu beaucoup de discussions sur le film. Alors que les opinions variaient en ce qui concerne les différents aspects du film, il était à peu près unanime que les téléspectateurs aient adoré Austin Butler en tant que roi du rock ‘n roll. C’est une pensée que beaucoup d’autres ont maintenant après avoir diffusé le film à la maison sur HBO Max.

« J’ai vu le #ElvisMovie hier », a tweeté un spectateur. « Incroyable. La réalisation de films en tant qu’art. Intense parfois. Une histoire douce-amère. Mais un si bon film à bien des niveaux. Et quelle performance d’Austin Butler. »

« Je pleurais de joie en regardant #ElvisMovie », a déclaré quelqu’un d’autre. « J’avais l’impression d’être dans la pièce avec Elvis. Austin wow tu as fait un travail fantastique et parfait, tu es juste incroyable, en le regardant pour la troisième fois, je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureux de toi Austin. le film est tout simplement magnifique. «

Un autre tweet dit : « Regarder #ElvisMovie – qui est génial et devrait être nominé pour la meilleure image avec Austin Butler pour le meilleur acteur – ça me rappelle que certains des plus grands talents de l’histoire se terminent toujours tragiquement. Elvis Presley était l’un des plus grands de tous les temps. »

« Elvis. Je dois être honnête, je n’ai jamais pensé à toi dans le passé, mais après ce film, mon cœur est plein et triste », écrit un autre fan. « Je ne peux pas mieux décrire ce que je ressens en ce moment. Tu es un roi et Austin Butler le meilleur acteur. »

Et une autre mini-critique dit: « Oh mon dieu, si vous en avez l’occasion, c’est à voir absolument. Austin Butler quelle poupée, c’était comme Elvis était encore en vie. Vous devez le voir et si Austin n’obtient pas un oscar pour avoir interprété Elvis Presley, ce serait vraiment dommage. Je donne à ce film cinq sur cinq.

Elvis a été un grand succès

Elvis a été un grand succès dès sa sortie. Le film a rapporté plus de 277 millions de dollars au box-office, devenant le deuxième biopic de musicien le plus rentable de tous les temps derrière seulement Rhapsodie bohémienne. Les critiques étaient pour la plupart positives, mais pas sans faille, et même les critiques qui n’étaient pas aussi impressionnés par le film dans son ensemble ou par la performance de Tom Hanks semblent toujours d’accord pour dire qu’Austin Butler l’a tué.





Baz Luhrmann réalisé Elvis. Le scénario a été écrit par Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner. Avec Butler et Hanks, le film met en vedette Olivia DeJonge, Helen Thomson et Richard Roxburgh. Il raconte l’ascension d’Elvis Presley à travers les yeux de son manager, le colonel Tom Parker.

Tu peux trouver Elvis en streaming sur HBO Max.