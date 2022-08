Elvis retarderait son arrivée sur HBO Max !

hbo max

La nouvelle politique de Warner Discovery empêcherait le film d’Elvis d’atteindre la plateforme de streaming HBO Max 45 jours après sa sortie en salles.

©IMDBElvis

David Zaslav est le nouveau numéro un Découverte Warner et parmi ses tâches il a proposé de recomposer ce qu’il considère être plusieurs erreurs de la précédente warnermedia. Un exemple de cette nouvelle administration est la manière dont ils vont travailler Univers étendu DC où ils ont déjà annulé le film Fille chauve-souris et a promis un plan de 10 ans pour cette marque. Dans le même sens, ils travailleront avec d’autres aspects de la société de production.

Jason Killerl’ancien PDG de warnermedia mettre en place un plan dans le passé où les films WB sortent en salles en même temps que hbo max. Cela signifiait des critiques ouvertes de cinéastes bien connus tels que Christopher Nolan et Denis Villeneuve qui ont vu leur travail lésé par cette politique puisque leurs films Principe Oui dunes ils perdraient du poids au box-office.

Plus tard, la stratégie a changé et Killar a annoncé que les films de Warner sortis au cinéma atteindraient hbo max 45 jours après sa présentation en salles, très peu de temps pour que les bandes du studio puissent se produire dans les box-offices du monde, surtout si l’on parle de titres comme homme chauve-souris Oui Les Animaux Fantastiques 3 qui aurait pu avoir une longue course au box-office international.

Quand Elvis arrive-t-il sur HBO Max?

David Zaslav n’était pas d’accord avec cette stratégie et se serait arrangé pour la modifier aussi vite qu’avec le film Elvisavec Austin Butler et Tom Hanks, sous la direction de Baz Luhrmann, dont la première a eu lieu aux États-Unis le 24 juin, on s’attendait donc à ce qu’il atteigne hbo max le 9 août prochain. Cependant, des sources de la société de production ont confirmé IndieWire que ce ne sera pas le cas.

Apparemment la stratégie Warnercomme il a pu le découvrir décidersera très différent de la sortie de films en hbo max 45 jours après l’arrivée au cinéma. Dans ce cas, on dit que chaque film sera un cas exceptionnel où l’on verra quelle est la meilleure stratégie pour mieux exploiter les titres de la société de production au box-office international en même temps que son arrivée sur le streaming sera un événement important. un événement.

Cette nouvelle stratégie Découverte Warner Cela donne à leurs films une plus grande flexibilité afin qu’ils puissent lutter contre la concurrence qui accompagne leur séjour sur les panneaux d’affichage et ainsi être plus rentables pour le studio. D’autres plates-formes de streaming, telles que Disney+ils maintiennent la règle des 45 jours et ils l’ont fait avec l’aventure animée Année-lumière. De même, Thor : Amour et tonnerre devrait être disponible en streaming à partir du 19 août.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂