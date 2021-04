Elvis Presley présentera son propre roman graphique cette année

Les fans de ‘Rock n’ Roll ‘et de bandes dessinées auront une rencontre des deux mondes grâce à l’une des prochaines publications de’ Z2 Comics ‘, comme un roman graphique inspiré par rien de moins que la vie d’ «El Rey»: Elvis Presley.

Écrit par Chris Miskiewicz avec des illustrations de Michael Shelfer. « Elvis: The Graphic Novel » sera un examen complet de la carrière de Presley. De ses origines à Memphis et le grand succès après son arrivée aux «Sun Studios», à ses triomphes et tribulations pendant son temps en tant que «King of Rock n ‘Roll».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift dévoile enfin la tracklist de la nouvelle version de « Fearless »

Z2 Comics a récemment partagé un extrait de ce roman graphique consacré à l’enfance de Presley, en commençant par une scène dans un magasin de disques où lui et un ami écoutent ‘Rocket 88’ de ‘Jackie Brenston and his Delta Cats’, thème écrit par Ike Turner, considéré comme la première chanson rock n ‘roll enregistrée dans l’histoire de la musique.

Dans les derniers instants de cet extrait, vous pouvez voir la première performance que Presley a faite devant un public lors d’un spectacle de talents dans son lycée, après quoi l’histoire commencerait à se concentrer sur l’homme qui a donné au musicien sa grande pause dans la musique. : Sam Phillips, fondateur de Sun Records.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Demi Lovato lance une vidéo impressionnante pour «Danser avec le diable»

« Elvis: The Graphic Novel » est disponible en prévente sur Amazon et sur le site officiel de Z2 Comics, avec une date de sortie estimée en août, avec des éditions de poche et reliées.

Il y aura également une édition à couverture rigide de luxe, comprenant une jaquette, trois tirages de haute qualité et un exemplaire en édition limitée du premier album d’Elvis Presley, et chaque exemplaire sera signé par l’équipe créative derrière la sortie.