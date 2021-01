Elvis Presley et sa présence au cinéma

Ce 8 janvier, on se souvient de la naissance d’une des personnalités les plus marquantes de l’histoire de la musique. Il s’agit d’Elvis Presley, mieux connu sous le nom de King of Rock ‘n’ Roll.

Elvis a épaté des millions de personnes de différentes générations à travers le monde dans les années 1950 et 1960, mais sa musique est toujours très populaire, même aujourd’hui.

Elvis est une icône de la musique, mais … saviez-vous qu’il a également eu une longue carrière dans le monde du cinéma? En fait, sa carrière musicale et d’acteur a commencé à peu près à la même époque et s’est développée simultanément.

Il a joué dans son premier film en 1956, à seulement 21 ans. Le film s’appelait The Stolen Woman et a été réalisé par Robert D. Webb. Le chanteur à succès a joué Clint, le plus jeune de la famille Reno, qui est resté à la maison pendant que ses frères partaient en guerre.

Un an plus tard, en 1957, Elvis a joué dans deux autres films: Loving You et Prisoner of Rock and Roll. Il a continué à apparaître à l’écran pendant des années à venir, mais l’une de ses apparitions les plus importantes était en 1961, quand il a joué dans Blue Hawaii aux côtés de Joan Blackman. C’est sur cette cassette qu’il a immortalisé la chanson Can’t Help Falling In Love.







Dans combien de films Elvis Presley est-il apparu tout au long de sa carrière?

Elvis a participé à plus de 30 films tout au long de sa carrière et dans chacun d’entre eux il avait l’habitude de chanter l’un de ses singles musicaux. Sa dernière apparition sur grand écran était dans le long métrage Este Es Mi Camino de 1969.

Certains des films les plus importants d’El Rey étaient Loving You, Jailhouse Rock, King Creole et Viva Las Vegas, entre autres.

Cependant, sa musique a continué à être utilisée pour des centaines de films à travers l’histoire, et même aujourd’hui, nous pouvons écouter des bandes avec sa bande originale. Alors que beaucoup d’entre eux ont été interprétés par d’autres artistes, nous avons récemment pu entendre leurs chansons originales dans des séries comme Good Omens, The Marvelous Mrs Maisel, Young Sheldon et même la série allemande Netflix Dark.

Quand et comment Elvis Presley est-il mort?

Elvis Presley a perdu la vie à 42 ans, à Memphis, Tennessee. Il a été retrouvé sur le sol de sa salle de bain par sa petite amie, Ginger Alden. Les médecins ont déterminé plus tard qu’il avait subi une crise cardiaque.

Sans aucun doute, Elvis Presley était, est et sera une icône de la culture populaire. Sa musique et ses films ne seront jamais oubliés. Nous nous souvenons et vous chérissons pour toujours Roi.