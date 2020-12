Elvis Presley et Marilyn Monroe ont-ils déjà eu une aventure d’un soir?

Deux des personnes les plus connues au monde, Elvis Presley et Marilyn Monroe, sont des sex-symbol bien-aimés du XXe siècle. Presley était connu comme «le roi du rock and roll» avec un nombre impressionnant de fans dans le monde entier. Marilyn était une actrice et mannequin avec un look emblématique qui est toujours reconnu à ce jour. Ils travaillaient tous les deux dans le secteur du divertissement en même temps, mais ces deux célébrités emblématiques ont-elles déjà été impliquées dans une relation amoureuse?

Elvis Presley et Marilyn Monroe ont-ils été impliqués de manière romantique?

Elvis Presley | RB / Redferns

C’est une question pour les âges: Elvis Presley et Marilyn Monroe ont-ils déjà eu une relation amoureuse? Une simple recherche sur Google vous dira que c’est une question que les fans des deux icônes se posent depuis des décennies. Selon l’ancien agent de Presley, Byron Raphael, les deux ont passé une nuit ensemble dans une chambre d’hôtel.

Raphael s’est entretenu avec le New York Daily Post et il a révélé les détails. Il a apparemment décidé de garder le silence sur tout cela parce que Monroe, à l’origine Norma Jeane Mortenson, était mariée à Arthur Miller à l’époque.

L’agence William Morris, qui représentait Elvis, voulait réunir les deux célébrités pour un coup publicitaire, selon Raphael [via Daily Mail]. Cependant, Monroe ne le ressentait apparemment pas et déclina en 1956.

L’ancien agent de Presley dit que les 2 célébrités ont eu une aventure d’un soir

Marilyn Monroe | Alfred Eisenstaedt / Pix Inc./La collection d’images LIFE via Getty Images

CONNEXES: La valeur nette d’Elvis Presley en 2020 est supérieure à sa valeur nette à sa mort

Cependant, ce premier essai n’a pas empêché Presley de la poursuivre malgré l’embarras que cela lui causait, et il a finalement réalisé son souhait. « Mais Presley n’a pas abandonné et a secrètement organisé une réunion », a déclaré Raphael à la publication.

Quelques semaines plus tard, Presley et Monroe se rencontraient à l’hôtel Beverly Wilshire. Selon son ancien agent, il a reçu l’ordre de récupérer Monroe et de l’amener dans sa chambre d’hôtel.

«Deux semaines plus tard, Elvis m’a appelé et m’a dit:« Je veux que tu viennes Marilyn »», a affirmé Raphael. «C’était une nuit pluvieuse et je l’ai amenée à l’hôtel Beverly Wilshire et nous sommes montés dans sa chambre.

Raphael dit que les deux icônes n’ont rien dit et ont juste commencé à s’embrasser. Ils sont finalement allés ensemble dans la chambre et Raphael s’est endormi. «Au bout de deux minutes, ils sont entrés dans la chambre et je ne savais pas si je devais partir, ou rester et les attendre, alors je me suis en quelque sorte assoupi», a déclaré Raphael.

Il prétend s’être réveillé pour les voir «complètement nus» sortir de la pièce après s’être cachés derrière un bar voisin dans la pièce.

Raphael dit que Monroe a quitté l’hôtel dans un taxi, et cela semble avoir été la fin. Cependant, il affirme avoir parlé de Monroe quelques jours plus tard, ce à quoi Presley a répondu: «C’est une gentille fille, mais un peu grande pour moi.

Malgré l’affirmation d’une rencontre amoureuse, rien n’a jamais été rendu public jusqu’à ce que l’ancien agent de Presley révèle la nouvelle des décennies plus tard. C’est une situation sur laquelle certains fans se demanderont toujours quand il s’agit des icônes les plus célèbres du XXe siècle.