Elvis Presley détient toujours le record de l’album de Noël le plus vendu de tous les temps

L’album de Noël d’Elvis est sorti il ​​y a plus de 60 ans, mais c’est toujours l’un des disques de vacances les plus populaires de tous les temps. En fait, l’album – qui était le troisième effort studio d’Elvis Presley – est l’album de Noël le plus vendu de tous les temps.

‘Elvis’ Christmas Album ‘s’est vendu à 10 millions d’exemplaires

Elvis Presley dans Jailhouse Rock | Mondadori via Getty Images

CONNEXES: Priscilla Presley a rappelé une fois son premier Noël à Graceland avec Elvis Presley – « C’était un moment tellement heureux »

L’album de Noël d’Elvis est sorti en 1957. Il présente la version du roi des classiques tels que «Silent Night», «Je serai à la maison pour Noël» et «White Christmas». Il comprend également la chanson originale «Santa Claus is Back in Town» ainsi que la version désormais emblématique de Presley de «Blue Christmas».

L’album a été un succès lors de sa sortie et plusieurs des chansons sont devenues des incontournables de la bande originale des fêtes, en particulier «Blue Christmas». En 2016, Billboard l’a déclaré l’album de Noël le plus vendu de tous les temps. Il s’est vendu à 10 millions depuis sa sortie, selon les chiffres de la Recording Industry Association of America. Saxophoniste Kenny G’s Miracles: l’album de Noël était dans le non. 2 spot, avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus. Nat King Cole’s La chanson de Noël et deux albums de Mannheim Steamroller étaient à égalité pour non. 3 avec 6 millions d’exemplaires vendus.

Irving Berlin aurait détesté la version d’Elvis Presley de « Noël blanc »

Elvis Presley pose avec le colonel Tom Parker (déguisé en Père Noël) dans cette carte de Noël vers 1965 | Archives Michael Ochs / Getty Images

CONNEXES: La version d’Elvis Presley de « Noël blanc » a presque été interdite

Alors que le premier album de Noël de Presley est devenu extrêmement populaire, il n’a pas été sans controverse. Le compositeur de «White Christmas» Irving Berlin n’aurait pas aimé l’interprétation d’Elvis sur sa chanson. Il est même allé jusqu’à essayer d’empêcher que la chanson ne soit diffusée à la radio.

« Berlin ne pouvait pas supporter Presley, et Presley a enregistré une version de couverture de ‘White Christmas’ pour son album de Noël, que Berlin a pris comme une sorte de sacrilège, » Jody Rosen, l’auteur de Noël blanc: l’histoire d’une chanson, a déclaré à NPR dans une interview en 2000. «Il pensait vraiment que c’était dégradant pour sa chanson. Alors lui et des membres de son équipe ont lancé une campagne acharnée pour essayer de faire interdire aux stations de radio le disque de Presley.

De toute évidence, la campagne anti-Elvis de Berlin a échoué.

Elvis ne voulait pas enregistrer ‘Blue Christmas’

Presley lui-même n’était pas fan de ce qui allait devenir l’une des chansons les plus populaires de L’album de Noël d’Elvis: « Noël bleu. »

La chanteuse suppléante de Presley, Millie Kirkham, a réfléchi à ce que c’était que d’enregistrer la chanson lors d’une interview avec Bill Lloyd au Country Music Hall of Fame and Museum (via MPR News).

« [Elvis] dit: «Je ne veux pas faire ça. Et ils ont dit: «Eh bien, vous devez le faire parce que c’est déjà prévu» », se souvient Kirkham – décédé en 2014 à 91 ans. «Alors il a dit: ‘Eh bien, d’accord.’ Et alors il s’est tourné vers nous, les musiciens et les chanteurs, et il a dit: « OK, finissons-en. Faites n’importe quoi. Amusez-vous bien… Faites quelque chose de stupide. »

Kirkham a déclaré que lorsque Presley et le reste des musiciens ont terminé la chanson, ils ne pensaient certainement pas que les résultats étaient un matériau de premier plan.

«Quand nous avons fini, nous avons tous ri et dit:« Eh bien, c’est un album que la maison de disques ne sortira jamais », se souvient Kirkham.

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!