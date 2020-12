Elvis Presley aurait battu une fois un valet pour un polaroid de sa petite amie au lit avec une autre femme

Elvis Presley était beaucoup de choses – une légende du rock and roll, une icône américaine et un talent légendaire connu pour sa générosité. Il était également connu, cependant, pour sa vie amoureuse tumultueuse et ses problèmes de toxicomanie, ainsi que pour son tempérament vif qui s’enflammait parfois même autour de ceux en qui il avait le plus confiance.

Dans ses mémoires de 2016 Une petite chose appelée la vie, la parolière Linda Thompson – qui a fréquenté Presley de 1972 à 1976 – a décrit un moment où la rage de Presley s’est en fait transformée en violence contre son valet de chambre.

Elvis Presley sur scène | Steve Morley / Redferns

Presley a trouvé des photos révélatrices de l’un de ses ex en la possession de son employé

Thompson a expliqué que, même si elle était profondément amoureuse de Presley, elle a vu un côté plus sombre de son petit ami plus âgé quand il s’en est pris à un homme qui travaillait pour lui comme «valet général» ou «gofer». Aux fins de l’anonymat, elle se référait à l’ancien employé uniquement comme «Fetchit», son surnom parmi la mafia de Memphis.

Fetchit, a déclaré Thompson, n’était pas le plus sympathique ou le plus digne de confiance des employés de Presley. Elle le voyait comme «légèrement délirant, se faisant passer pour un initié dans le monde d’Elvis et un peu comme un gangster.

Finalement, Presley s’est méfié de Fetchit et l’a renvoyé. Mais immédiatement après que le valet se soit rendu à l’aéroport pour rentrer chez lui, Presley s’est rendu compte que des photos privées, ainsi qu’une bague précieuse, avaient disparu.

Les gardes du corps de Presley se sont précipités à l’aéroport et l’ont ramené dans la suite présidentielle du Hilton de Las Vegas pour être interrogé par le roi. Effectivement, l’ancien employé de Presley était le coupable. Les Polaroids et l’anneau ont été trouvés en sa possession.

Linda Thompson en 1979 | Collection Ron Galella, Ltd./Ron Galella via Getty Images

CONNEXES: Le garde du corps d’Elvis Presley pensait qu’Elvis était fidèle à Priscilla Presley était comme « essayer de devenir célibataire dans un bordel »

Les Polaroids ont montré des femmes de son passé dans une position compromettante

Quant à la bague, Presley ne semblait pas trop inquiet. Mais il était s’inquiétait des Polaroids, «qui étaient de nature très personnelle, montrant l’un de ses anciens amours engagé dans un acte sexuel simulé avec une autre femme», a écrit Thompson.

Thompson a décrit les images comme «assez explicites». De plus, la vie privée des femmes aurait pu être compromise et leur identité divulguée à la presse, car leurs deux visages étaient reconnaissables et visibles. (De toute évidence, elle n’a révélé l’identité d’aucune des deux femmes, mais il est prudent de dire que l’une d’entre elles était l’un des nombreux ex bien connus de Presley.)

Mais Thompson n’a pas été surpris par les photos risquées; en fait, elle les avait déjà vus.

« Elvis m’avait montré les photos qu’il avait prises », a révélé la petite amie du roi du rock and roll, « m’expliquant que les femmes avaient posé pour le plaire et l’exciter. » Thompson a poursuivi en expliquant que les femmes n’étaient «en aucun cas des lesbiennes», mais que les photos auraient pu «suggérer le contraire» à quelqu’un qui les regardait sans contexte.

Elvis Presley et Red West | Tom Wargacki / WireImage

CONNEXES: Ann-Margret a déclaré qu’elle et Elvis Presley étaient des « âmes sœurs » – et Priscilla a cassé un vase

Le roi aurait eu une réaction violente à la découverte

Selon Thompson, Presley était furieux de trouver ses photos d’adultes privées en la possession de Fetchit. Il aurait battu l’homme en sang après avoir fait la découverte.

«Le côté chevaleresque de la personnalité d’Elvis, dédié à la protection de l’honneur et de la réputation d’une femme, a été provoqué par une réaction incroyablement colérique et violente», a déclaré Thompson dans Une petite chose appelée la vie. «Avec plusieurs membres de son entourage et moi qui regardions, Elvis a giflé et frappé le pauvre Fetchit insensé.

La petite amie de Presley a décrit l’incident comme «horrible à voir», «brutal» et «humiliant». Bien que le valet ait, bien sûr, fait quelque chose de mal, Thompson ne pouvait pas supporter de regarder la scène violente se dérouler – en particulier lorsque Presley aurait été consumé par sa colère et aurait commencé à jeter des bouteilles en verre d’eau minérale à la tête de Fetchit, le broutant finalement. sourcils et tirant du sang.

Thompson a supplié Presley d’arrêter, et il l’a finalement fait en voyant à quel point elle était bouleversée.

Et juste comme ça, alors même que son ancien employé était assis par terre «recroquevillé et tremblant», Thompson a vu la colère de Presley s’évanouir en un rien de temps. Il a même demandé à l’un des membres de la mafia de Memphis de payer le vol de retour de l’ancien valet de chambre et a accepté les excuses de Fetchit avant son départ.

Alors que l’ex-employé de Presley s’est échappé avec sa vie et sa santé générale intactes – même si un peu pire pour l’usure – Thompson a révélé que le moment la rendait plus consciente de la capacité de Presley à entrer soudainement dans une «rage aveugle» pendant ses moments les plus destructeurs. Bien qu’elle aimait follement Presley, cela deviendrait plus tard un problème permanent dans leur relation.