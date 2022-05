‘Elvis’: le film sur Elvis Presley aura une nouvelle musique de Doja Cat et Eminem

La liste complète des artistes qui participeront à la bande originale de »Elvis » vient d’être révélé. Le biopic du Roi du Rock n’ Roll, Elvis Presleyréalisé par le nominé aux Oscars Baz Luhrman, aura de grands musiciens qui démontreront leur talent dans une production digne de l’héritage de Presley. Grâce à une publication Instagram, Warner Bros. a révélé les artistes inclus dans la musique du film, accompagnés d’une phrase dite par Presley lui-même : « Faites quelque chose qui vaut la peine d’être rappelé. »

Dans le biopic, d’autres artistes emblématiques à retenir apparaissent comme des influences sur le style électrisant d’Elvis. Certains artistes figurant sur la bande originale apparaîtront également dans le film, interprétant des voix légendaires telles que Sister Rosetta Tharpe, Little Richard, Arthur « Bigboy » Crudup et Willie Mae « Big Mama » Thornton.

La bande originale comprendra des chansons originales de Presley, ainsi que des chansons introduites par l’acteur principal, majordome austinmais la bande-son ne s’arrête pas là, car elle mettra en vedette une liste des meilleurs talents, dont Ann Nesby, Alton Mason, Chris Isaak, Denzel Curry, Chat Doja, EminemCeelo Green, Gary Clark Jr., Jack BlancLenesha Randolph, Jazmine Sullivan, Kacey Musgraves, Kodi Smit-McPhee, Les Greene, Maneskin, Nardo Wick, Paravi, Pnau, Rufus Thomas, Shonka Dukureh, Stevie Nicks, Swae Lee & Diplo, Tame Impala et Yola.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Mission Impossible 7 montre la cascade la plus dangereuse de Tom Cruise dans une nouvelle bande-annonce

Bien que l’annonce ne précise pas quelles chansons chacun des artistes interprétera, dans la bande-annonce, nous pouvons entendre certaines des chansons les plus influentes d’Elvis, toutes interprétées par Butler. Dans la deuxième bande-annonce, nous avons pu voir la chanson originale de Doja Cat composée pour le film, intitulée » Vegas » qui contient un fragment de la chanson de Presley » Hound Dog » dans le refrain.

Le jour même de l’annonce de la bande originale, Eminem a publié un extrait de son morceau inspiré de « Jailhouse Rock », « The King and I », avec Ceelo Green sur son Twitter. Les autres chansons des bandes-annonces incluent » Trouble « , » My Baby Left Me « , » Blue Suede Shoes » et » Heartbreak Hotel « . Une date de sortie pour la liste complète des morceaux n’a pas été annoncée, bien qu’elle soit susceptible de sortir le même jour que le film, le 24 juin.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quel est le nom du film Mötley Crüe et où le regarder







Il semble que « Elvis » sera une production qui apportera l’héritage du roi du Rock and Roll dans toute sa splendeur, Luhrmann faisant un excellent travail en apportant les hauts et les bas de la carrière de Presley. Dans une interview, la petite-fille de l’icône du rock, Riley Keough, a déclaré : « Au cours des cinq premières minutes, j’ai pu sentir à quel point Baz et Austin ont travaillé pour essayer de bien faire les choses. Cela m’a tout de suite ému. »

»Elvis » sortira en salles le 24 juin, avec un casting composé d’Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr. parmi tant d’autres.