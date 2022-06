Elvis et Top Gun: Maverick se partagent la première place au box-office alors que les deux films rapportent 30,5 millions de dollars

Warner Bros. et Paramount l’appellent à 30,5 € pour le week-end pour Elvis et Top Gun: Maverick, ce qui en fait une égalité rare au sommet du box-office.

de Joseph Kosinski Top Gun : Maverick et de Baz Luhrmann Elvis sont tous les deux les rois du box-office de ce week-end. Les deux films étaient dans l’impasse pour la première place, les deux films gagnant 30,5 € sur le marché intérieur aux États-Unis et au Canada. Cela mettra les deux films à égalité, même si cela peut toujours être considéré comme une grande victoire pour Maverick. La Pistolet supérieur suite marque un retour au sommet du box-office avec son cinquième week-end en salles, ce qui est un autre événement peu commun, tandis que Elvis faisait ses débuts.

Au niveau national, Top Gun : Maverick est maintenant à 521,7 millions de dollars depuis sa première en salles il y a cinq semaines. À l’échelle internationale, il a attiré 484,7 millions de dollars, ce qui porte son transport mondial à 1,006 milliard de dollars. Cela fait également du film le film le plus rentable de 2022, le plaçant au-dessus Doctor Strange dans le multivers de la folie. C’est aussi le film le plus rentable de la carrière de Tom Cruise. Le bouche à oreille et les critiques positives peuvent contribuer au succès continu des cinémas pour le Pistolet supérieur suite.

Elvis peut également être considéré comme un succès car il a réalisé des performances supérieures à ses projections, qui avaient estimé un gain de 28 à 30 millions de dollars. Ce ne sont pas de mauvais chiffres car le film arrive en salles à un moment où il doit rivaliser avec des films comme Top Gun : Maverick et Dominion du monde jurassique, les blockbusters de l’été qui s’apprécient le mieux sur grand écran. Les critiques ont été particulièrement favorables à la performance d’Austin Butler en tant que roi du rock ‘n roll et plus de spectateurs que prévu voulaient voir l’acteur donner vie au défunt chanteur.

Lightyear chute après avoir sous-performé

Dominion du monde jurassique est passé de la première place au n ° 3 avec l’introduction de Elvis et Top Gun : Maverick Ce film a rapporté 26,4 millions de dollars, poursuivant son grand succès malgré les critiques négatives des critiques. Cela a été suivi par le premier film d’horreur Le téléphone noir qui a ouvert avec 23,3 millions de dollars, plus que prévu pour la fonction A24.

Entre-temps, Année-lumière complète le top cinq après une chute des ventes de billets de 65% depuis son week-end d’ouverture. Ce n’est certainement pas un bon signe pour l’avenir du film, d’autant plus qu’il s’est ouvert en deçà des attentes. Histoire de jouet les films sont traditionnellement de grands succès au box-office, mais la voie risquée de développer une retombée sur Buzz Lightyear qui n’est pas la même Le buzz dans lequel les fans avaient déjà investi dans quatre films ne semble pas avoir porté ses fruits.

Vous pouvez lire des informations plus détaillées sur le box-office sur The Numbers, et vous pouvez voir la liste complète des dix premiers ci-dessous.