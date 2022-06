Elvis de Baz Luhrmann obtient la note A- CinemaScore

Le nouveau Elvis Le film a été un succès auprès des cinéphiles car il a été marqué d’un score A- chez CinemaScore. Ce que fait CinemaScore, c’est interroger les cinéphiles lors de la soirée d’ouverture des sorties majeures, et ceux qui ont vu le film fourniront une note de A à F en fonction de leurs opinions. Ceux-ci sont tous compilés pour aboutir à une note finale à attribuer au film, et dans le cas de Elvisle A- signifie que presque tous ceux qui l’ont vu l’ont apprécié.

Chez Rotten Tomatoes, les critiques étaient pour la plupart positives avec leurs critiques, et Elvis se trouve actuellement avec un nouveau score de 79% sur le tomatomètre. Son score d’audience est beaucoup plus élevé, avec une cote de fraîcheur de 93 %. En particulier, il y a eu beaucoup d’éloges pour la performance de l’acteur principal Austin Butler dans le rôle d’Elvis Presley. Cela fait écho aux éloges de la famille Presley avant la sortie du film.

FILM VIDÉO DU JOUR

Baz Luhrmann réalisé Elvis et a écrit le scénario avec Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner. Avec Butler, le film met en vedette Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Xavier Samuel et Kodi Smit-McPhee. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

Le film explore la vie et la musique d’Elvis Presley (Austin Butler), vues à travers le prisme de sa relation compliquée avec son énigmatique manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks). L’histoire plonge dans la dynamique complexe entre Presley et Parker s’étendant sur plus de 20 ans, de l’ascension de Presley à la célébrité à sa célébrité sans précédent, dans le contexte de l’évolution du paysage culturel et de la perte d’innocence en Amérique. Au centre de ce voyage se trouve l’une des personnes les plus importantes et les plus influentes de la vie d’Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Tom Hanks co-stars en tant que colonel Tom Parker

Images de Warner Bros.

Elvis n’est pas un biopic traditionnel car l’accent est mis sur son manager et la relation qu’il a eue avec le roi du rock ‘n roll. Baz Luhrmann a expliqué qu’il n’avait pas prévu de faire un biopic sur Elvis Presley et avait développé le film dès le départ avec Tom Hanks en tête en tant que narrateur. Dans une interview avec PopSugar, Hanks a expliqué comment il avait été approché pour apparaître dans le film.

« J’aimerais venir vous parler d’un projet que j’ai, mais je veux que vous sachiez avant que je vienne, c’est à propos d’Elvis », se souvient Hanks, lui ayant dit Luhrmann. « Je me suis juste dit : ‘Pourquoi viendrais-tu me parler d’Elvis ? Pour jouer [his father] Vernon ? … Mais il est venu et a dit: ‘Écoutez, personne ne connaît l’histoire du colonel Tom Parker et d’Elvis. Il n’y aurait jamais eu le colonel Tom Parker sans Elvis, mais il n’y aurait jamais eu Elvis. »

Il a ajouté : « J’ai entendu ça et j’ai dit : ‘OK, l’histoire d’Elvis Presley n’a jamais été racontée comme ça.’ Avec ce nouvel élément du gars qui a réalisé tous les rêves d’Elvis, et qui n’a pas non plus tout à fait réalisé les grands rêves plus grands qu’Elvis avait, j’ai dit: « C’est nouveau. Dans ce cas, cela signifie que vous êtes faire un tout nouveau film sur Elvis. Et j’aime faire de nouveaux films. »

Elvis joue maintenant dans les salles de cinéma.