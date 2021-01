Elvis Costello parle de son veto sur Saturday Night Live

Soit en raison de malentendus, d’un manque d’organisation ou du comportement de l’artiste, mais il y a très peu d’occasions où le spectacle de variétés « Saturday Night Live« Prend la décision de mettre son veto à certains de ses invités, comme cela arriverait au musicien britannique Elvis Costello à la fin des années 70.

Costello aurait participé à l’émission du 17 décembre 1977 avec son groupe « Les attractions« , Interpréter »Regarder les détectives« Et quelques barres de »Moins que zéro«Avant de le changer à la dernière minute, même si c’était une chanson, la maison de disques voulait que je joue devant le public.

« Je suis désolé mesdames et messieurs, mais il n’y a aucune raison de jouer cette chanson ici », affirmerait Costelo avant de commencer à jouer « Radio, Radio», Qui était une critique directe de la commercialisation des émissions de radio et de télévision. Cela conduirait à Lorne Michaels, producteur de l’émission, pour lui imposer un veto, qui serait retiré jusqu’en 1989.

Dans une récente interview pour Musique Apple, Costello a partagé quelques mots pour y réfléchir. « Nous étions dans Saturday Night Live Et je voulais juste qu’on se souvienne Je n’avais rien contre le programme. J’étais plus en colère qu’on me dise que de jouer pour la compagnie dans laquelle j’étais, certainement. »

Costello aurait précédemment commenté qu’il avait pris cette idée de Jimi Hendrix, qui au milieu de « Salut Joe« , Fait devant le public une version surprise de la chanson »Soleil de ton amour« du groupe Crème lors d’une présentation pour BBC en 1969.

Récemment, l’icône britannique Iggy Pop aurait couvert « Pas de drapeau« , Une chanson du dernier album de Costellou intitulé « Hey Clockface». Le même Costello J’admets que cela a été inspiré par le thème de 1969 « Pas drôle”Du groupe Les Stooges.