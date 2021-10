Elvis Costello et les imposteurs annoncent un nouvel album studio

Elvis Costello a partagé de nouveaux détails sur la sortie prochaine d’un nouvel album studio qu’il a enregistré en collaboration avec « The Imposters », dont il a déjà présenté son premier single. Dans une déclaration, l’éminent musicien de rock a confirmé que ce nouveau matériel s’intitulera « The Boy Named If (And Other Children’s Stories) ».

« Si, c’est un surnom pour votre ami imaginaire, votre moi secret, celui qui sait tout ce que vous niez, à qui vous reprochez la vaisselle cassée et les cœurs que vous brisez, même le vôtre », a déclaré Costello dans sa déclaration, révélant le premier extrait de ce nouvel album, qui s’intitule « Magnificent Hurt ».

Elvis Costello déclare que les origines lyriques de ce nouvel album remontent à son enfance, à l’époque où « Je ne savais pas ce qu’un baiser pouvait faire et je n’osais pas m’y intéresser, la voie à suivre était un mystère. Un départ de cet état magique appelé innocence à cause de la douleur qui mène au plaisir et à tout ce jazz ».

Costello décrit cet album comme une collection de chansons qui « nous ramènent aux derniers jours d’une enfance désorientée à ce moment mortifiant où l’on vous dit d’arrêter de vous comporter comme un enfant, dans lequel beaucoup d’hommes (et peut-être certaines filles) ils peuvent être à tout moment au cours des cinquante prochaines années ».

« The Bpy Named If » a été produit par Costello en collaboration avec Sebastian Krys sous le label EMI, avec sa sortie respective sur CD, vinyle, cassette et format numérique, en plus d’un nombre limité d’exemplaires dédicacés, dont une édition avec un Livre à couverture rigide de 88 pages, avec une pré-commande disponible via ce lien.

En septembre, Elvis Costello a sorti en espagnol son album de 1978 « This Year’s Model », avec lequel il a collaboré étroitement avec d’importants représentants de la musique hispanique, en suivant le même style que l’EP français avec des chansons de son album. « Hey Clockface. »