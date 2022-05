Elvis Biopic attire les éloges de la petite-fille du chanteur emblématique Riley Keough

La famille de l’icône du rock ‘n roll Elvis Presley n’aurait pas pu être plus impressionnée par Elvis, le nouveau biopic du cinéaste Baz Luhrmann. Mettant en vedette Austin Butler dans le rôle principal, le film raconte l’ascension de Presley vers la gloire avec l’aide de son manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks). Ses premières critiques ont été assez fortes et il y a même déjà un buzz autour des Oscars pour Luhrmann et Butler.

Le Elvis L’équipe a également le soutien total de la famille de Presley après avoir été traitée pour faire avancer les projections du film. L’ex-femme de Presley, Priscilla Presley, ainsi que leur fille Lisa Marie Presley et leur petite-fille Riley Keough, ont toutes été stupéfaites par ce qu’elles ont vu. Par Variété, Keough a expliqué ce que cela faisait de regarder Luhrmann et Butler raconter l’histoire de son défunt grand-père. Elle décrit l’expérience comme très émouvante avec une couche supplémentaire de surréalité car elle était déjà une grande fan de Luhrmann.

« C’était une expérience très émouvante. C’est très intense à regarder quand c’est ta famille. Le premier film que j’ai vu au cinéma et j’ai dit que je voulais faire des films était Moulin Rouge, j’avais 12 ans. Ce fut un véritable honneur de savoir que Baz faisait ce film. « Roméo + Juliette et Moulin Rouge, pour l’âge que j’avais à l’époque, étaient vraiment puissants. Ce n’est pas comme si je me méfiais de Baz, mais tu protèges ta famille.

Alors que Luhrmann a rencontré la famille et visité Graceland avant le tournage, les autres parents de Keough et Presley n’ont pas été impliqués de manière créative dans le film. Keough dit qu’ils n’avaient aucun intérêt à « dire à Baz Luhrmann comment faire un film », lui laissant cette partie du projet. Cela dit, la famille Presley a été impressionnée par la façon dont Luhrmann et Butler ont capturé l’essence du chanteur « Blue Suede Shoes ». C’était tellement convaincant que Keough s’est retrouvée à sangloter assez tôt dans le film et ne s’est jamais arrêtée jusqu’au générique.

« Au cours des cinq premières minutes, j’ai pu sentir à quel point Baz et Austin ont travaillé pour essayer de bien faire les choses. Cela m’a immédiatement ému. J’ai commencé à pleurer cinq minutes plus tard et je n’ai pas arrêté. Il y a beaucoup de traumatismes familiaux et générationnels. « Un traumatisme qui a commencé à cette époque pour notre famille. Je me suis senti honoré qu’ils aient travaillé si dur pour vraiment obtenir son essence, pour ressentir son essence. Austin a si bien capturé cela. »

Elvis était difficile à surveiller pour la famille du défunt chanteur

Interprète comme son célèbre grand-père, Riley Keough est récemment apparue dans des films comme The Lodge, Zola et The Devil All the Time. Elle peut également être vue aux côtés de Chris Pratt dans la prochaine série The Terminal List et jouera le personnage principal de la mini-série Daisy Jones & The Six, toutes deux chez Prime Video. Mais cela ne veut pas dire qu’elle aurait voulu jouer un rôle dans Elvis car regarder le film était assez difficile comme ça.

« C’est un peu trop près. C’est assez intense pour être regardé, je ne veux pas y jouer. Ce n’était jamais une conversation. Je pense qu’il y avait là une frontière qui se sentait respectée d’une manière agréable.

Elvis sortira dans les salles de cinéma le 24 juin 2022.