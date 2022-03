Elvis aura sa première au Festival de Cannes

Le nouveau film qui racontera la vie du légendaire chanteur de Rock n’ Roll, Elvis Presley aura sa première à festival du film de Cannes. Warner Bros. vient de signaler que »Elvis » l’autobiographie de l’artiste et sa relation conflictuelle avec son manager Colonel Tom Parker, sera présenté en première à Cannes quelques mois avant sa sortie en salles. Bien qu’il n’y ait pas de date précise pour sa première, le festival aura lieu le 17 au 28 mai.

La première au célèbre Festival est sans aucun doute une victoire pour le réalisateur et scénariste Baz Luhrmancar le film a subi un certain nombre de retards en raison de la pandémie de COVID-19, avec l’acteur principal Tom Hank contracter le virus quelques semaines seulement avant le début du tournage.

La production devant commencer en mars 2020, la production devait commencer jusqu’en septembre de cette année, ce qui rend les acteurs Maggie Gyllenhaal et Rufus Sewell abandon du projet en raison de retards constants. Leurs rôles qui seraient les parents du chanteur ont été repris par Hélène Thomson et Richard Roxburgh.

« Elvis » racontera la vie et la célébrité du musicien Elvis Presley, y compris sa relation avec Parker, qui a été le seul manager du chanteur pendant une grande partie de sa carrière. majordome austin et Hanks dirigent le casting en tant que Presley et Parker respectivement, et comme tout biopic, le casting est rempli de stars notables qui jouent le rôle de personnages importants dans la vie du protagoniste.

Le casting comprend Olivia De Jonge comme Priscilla Presley Kelvin Harrisson en tant que BB King, David Wenham comme Hank Snow, et David Ganon comme Charlie Hodge, ainsi que de nombreux autres jouant des amis proches, des collègues musiciens et des producteurs de studio.

Le Festival de Cannes est l’un des festivals les plus inclusifs de l’industrie, en raison de son exclusivité dans la sélection des invités. Le festival présente divers films dans une grande variété de genres, y compris des documentaires, et avec des films sélectionnés du monde entier.

Cannes a lieu chaque année depuis 1946, à l’exception de son annulation en 2020 en raison de la pandémie, qui a entraîné le report et l’annulation de nombreux événements pour des raisons de sécurité publique. Le festival est devenu un événement particulièrement important pour les films européens, offrant une exposition aux cinéastes du monde entier.

»Elvis » distribué et produit par Warner Bros. sortira en salles le 24 juin de cette année.