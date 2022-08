Elvis arrive sur HBO Max en septembre

Le film de Baz Luhrmann Elvis sera bientôt diffusé sur HBO Max. Après une diffusion réussie dans les salles, le film devrait faire ses débuts sur HBO Max le 2 septembre 2022. Cela donnera à ceux qui n’ont pas vu le long film dans les salles la possibilité de le regarder à la maison tandis que ceux qui ont apprécié sur grand écran pourra également lui offrir un autre visionnage.

Luhrmann a réalisé le film en utilisant un scénario co-écrit avec Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner. Le film présente Austin Butler dans le rôle d’Elvis Presley tandis que Tom Hanks co-vedette en tant que manager du défunt rocker, le colonel Tom Parker. Le casting comprend également Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel et Kodi Smit-McPhee.

Elvis raconte l’ascension de Presley du point de vue de Parker. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis ci-dessous.

Ce film explore la vie et la musique d’Elvis Presley (Butler), vues à travers le prisme de sa relation compliquée avec son énigmatique manager, le colonel Tom Parker (Hanks). L’histoire plonge dans la dynamique complexe entre Presley et Parker s’étendant sur plus de 20 ans, de l’ascension de Presley à la célébrité jusqu’à sa célébrité sans précédent, dans le contexte de l’évolution du paysage culturel et de la perte d’innocence en Amérique. Au centre de ce voyage se trouve l’une des personnes les plus importantes et les plus influentes de la vie d’Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).