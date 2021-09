Elvira se dirige vers le frisson pour célébrer son 40e anniversaire avec un marathon de films

Cassandra Peterson invite ses fans à la rejoindre pour un marathon de films sur Shudder alors qu’elle fait revivre son hôtesse d’horreur sans précédent Elvira pour le 40e anniversaire du personnage. Le bien nommé pensivement 40e anniversaire d’Elvira, très effrayant, très spécial spécial sera présenté en première sur la plate-forme de streaming d’horreur dédiée le 25 septembre à 20 h HE. Le spécial en direct sera ensuite disponible à la demande avec les autres contenus de Shudder via leur application à partir du lundi suivant. Bien que cela soit présenté comme un anniversaire spécial, il ne faut pas oublier que son collègue animateur d’horreur Joe Bob Briggs a fait ses débuts avec un spécial unique sur la plate-forme en 2018 et qu’il a rapidement été transformé en une série hebdomadaire. Avec l’énorme base de fans d’Elvira, il y en aura beaucoup qui s’inscriront à Shudder en un clin d’œil si la même chose se produisait ici.

« C’est toujours difficile d’avoir 40 ans, mais quelle meilleure façon de marquer l’occasion qu’un coup d’un soir avec Shudder, le plus effrayant des streamers ? cela », a déclaré Elvira dans un communiqué.

Le directeur général de Shudder, Craig Engler, a ajouté ses propres réflexions sur la prochaine spéciale et à quel point la plate-forme est heureuse d’accueillir l’hôte, « Elvira est une légende qui illumine nos écrans et ravit les fans depuis 40 ans, et nous sommes honorés de célébrez l’étape fantastique de la carrière de la « reine d’Halloween » avec son nouveau spécial « très spécial », le régal parfait pour les membres de Shudder cette saison d’Halloween. »

La gamme classique de films qu’Elvira a en réserve pour elle démarre avec une certaine appréciation de soi alors qu’elle présente Elvira, maîtresse des ténèbres, le film qui raconte l’histoire d’une célèbre hôtesse d’horreur qui hérite d’un manoir, doit affronter un oncle diabolique et une foule de gens qui veulent la brûler sur le bûcher. Vient ensuite le thriller classique de Vincent Price, Maison sur la colline hantée, qui est l’histoire séculaire de cinq invités devant passer la nuit dans un manoir soi-disant hanté pour un prix en espèces – dans ce cas la somme désormais plutôt maigre de 10 000 €. Le troisième du quatuor est La cité des morts, cette fois avec une autre icône de l’horreur, Christopher Lee, qui prend la tête en envoyant un étudiant sur le site d’une sorcière du XVIIe siècle en feu, où elle découvre que le mal y est toujours bien vivant. Finalement, Messie du Mal ferme la nuit, une horreur indépendante sur une jeune femme à la recherche de son père disparu depuis longtemps qui tombe sur une petite ville balnéaire dirigée par un culte des morts-vivants.

Elvira elle-même apparaîtra évidemment beaucoup dans et autour de ces films pour lui fournir des informations et des commentaires sur chacune des fonctionnalités, et comme il s’agit d’un événement spécial anniversaire, vous pouvez probablement vous attendre à des surprises en cours de route.

40e anniversaire d’Elvira, très effrayant, très spécial spécial sera diffusé en direct sur Shudder TV le 25 septembre, puis apparaîtra à la demande à partir du 27 septembre. Merci à nos meilleurs amis de Bloody-Disgusting pour le scoop.

