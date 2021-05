Elusive Samurai Chapitre 17 Date de sortie, attentes et tout ce que vous devez savoir!

Le manga de The Elusive Samurai a beaucoup d’actions et le jeune samouraï a attiré l’attention de tout le monde en très peu de temps. À chaque chapitre, Tokiyuki Hojo apprend une nouvelle leçon que ce soit le tir à l’arc ou un autre vol. Cependant, un voleur, Kazama Genba a ajouté à leur groupe de serviteurs et en retour, Hojo lui donnera une province en retour. Jusqu’où Tokiyuki est-il pour abattre Takauji Ashikaga? Nous le découvrirons dans The Elusive Samurai Chapitre 17.

Chapitre 17: The Elusive Samurai

The Elusive Samurai Chapter 17 s’avérera fournir un plan à Tokiyuki Hojo. Bien que Suwa essaie, il est préférable de faire tout apprendre à Hojo dans un court laps de temps. Il est encore loin de comprendre le vrai Takauji Ashikaga.

The Elusive Samurai Chapitre 17 Date de sortie

Aucun retard n’a été signalé. Par conséquent, The Elusive Samura manga Chapter 17 sortira le 23 mai 2021. En cas de changement, le chapitre sera mis à jour avec les informations nécessaires.

Où lire The Elusive Samurai Chapter 17?

Le chapitre 17 de The Elusive Samurai est officiellement disponible dans Viz Media et MangaPlus. Les sites Web nécessitent une adhésion pour lire les chapitres depuis le début. Cependant, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres.

À propos de The Elusive Samurai

The Elusive Samurai est tout au sujet d’un jeune samouraï et d’un héritier du clan Hojo. Nige Jouzu no Wakagimi est le nom japonais du manga. La seule chose dans laquelle Tokiyuki Hojo est le meilleur est de s’enfuir. L’intrigue du manga se déroule dans le Japon féodal à l’époque de Kamakura et Muromachi. Cependant, après la rencontre avec Suwa Yorishige, sa vie a changé.

Au lieu de fuir son destin, il est obligé de faire face chaque jour à des défis de vie et de mort. La raison derrière cela est de venger la chute de son clan en raison de la trahison de Takauji Ashikaga qui était l’un des guerriers de confiance et respectés de cette époque. De plus, il était la personne la plus aimée aux yeux du jeune héritier, Tokiyuki Hojo.

