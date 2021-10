Elton John souhaite pouvoir terminer sa tournée d’adieu

Elton John est considéré comme l’une des grandes légendes vivantes du monde de la musique, c’est pourquoi l’artiste a fait sensation en annonçant son intention de faire une tournée massive à travers le monde sous le nom de « Farewell the Yellow Brick Road », avec laquelle il prévoit de dire définitivement au revoir à la scène.

Cependant, l’émergence de la pandémie mondiale a empêché John de se lancer dans cette tournée émotionnelle, qui a déjà été reportée de son début en septembre pour finalement démarrer en décembre, avec quelques dates prévues dans tout le Royaume-Uni.

Elton John a confirmé le mois dernier que certaines des dates de sa tournée jusqu’en 2023, ceci parce qu’une chute lui a causé des douleurs considérables à la hanche qui, selon le chanteur, lui ont causé douleur et inconfort ces dernières semaines. .

Lors d’une discussion avec NME sur le lancement de son nouvel album « The Lockdown Sessions », qui contient une série de diverses collaborations qu’il a réalisées pendant le verrouillage en raison de la pandémie, Elton John assure que sa tournée « est quelque chose qu’il veut mettre fin. »

« J’ai hâte de le faire et de sortir là où nous étions. Nous étions un train express frappant les tampons. À l’heure actuelle, cela se terminerait en 2023, en été. D’ici là, j’aurai 76 ans. Et ce sera tout, bébé », a commenté John, qui, malgré son enthousiasme à continuer la tournée, une fois terminé pourra en dire « plus ».

Concernant ses projets futurs, Elton John précise qu’il continuera à enregistrer des albums et à faire son émission de radio, mais considère qu’il a déjà eu assez d’applaudissements pour continuer à programmer des dates de concerts, arguant qu’il souhaite passer plus de temps avec sa famille, notamment ses enfants.

« Je serai toujours créatif, mais je ne veux pas passer le reste de ma vie à voler ici et là. Je ne peux pas faire plus que ce que j’ai fait à part une étrange charité en chemin. Ce n’est pas pour moi », a-t-il conclu. « The Lockdown Sessions », son nouvel album studio, est déjà disponible dès le 22 octobre.